李強晤安華　稱中方願與馬方協調維護南海和平

第二十屆中國—東盟博覽會在廣西南寧舉行期間，國務院總理李強於9月17日上午與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）會面。李強表示，中方願同馬方更緊密協調配合，攜手維護南海和平與穩定，並共同實施好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），落實好「兩國雙園」、東海岸鐵路等中馬合作旗艦等項目。



李強表示，中馬是守望相助的好鄰居、共同發展的好夥伴。今年3月，國家主席習近平與安華就共建中馬命運共同體達成重要共識，這在兩國關係史上具有里程碑意義。明年中馬將迎來建交50周年，中方願同馬方以此為契機，以兩國領導人重要共識為指引，傳承和深化世代友好，提升政治互信水平，統籌規劃下階段雙邊關係和各領域合作，不斷取得更多實際成果，更好造福兩國人民，也為地區穩定與繁榮作出更大貢獻。

李強指出，中方願同馬方加強發展戰略對接，繼續高質量共建「一帶一路」，共同實施好《區域全面經濟夥伴關係協定》，落實好「兩國雙園」、東海岸鐵路等中馬合作旗艦項目，打造新能源汽車、數字經濟等合作新增長點，進一步加強教育、科研、文旅、地方等領域交流，推動雙方合作不斷擴容提質。中方願同馬方更緊密協調配合，攜手維護南海和平與穩定，維護好以東盟為中心的區域合作架構，推進中國—東盟自貿區3.0版談判，助力區域經濟一體化進程。

安華表示，馬方高度讚賞習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方進一步密切各層級交往，加強基礎設施、數字經濟、綠色發展等各領域合作，深化文明交流互鑑，加強國際和地區事務中的協調配合，打造更加強勁的馬中關係。馬方支持中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》。