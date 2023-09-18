美媒：中美擴大間諜活動　試圖掌握對方領導人意圖和軍事實力

美國媒體報道，中美正擴大全球間諜活動，以掌握對手國家領袖的意圖，以及對手的軍事和技術實力。而在中美諜對諜的情報戰中，除力圖掌握對方軍事實力的情報，還期待了解對方領袖的思維及決策動機。



習近平不滿事前未知對美採用間諜氣球

《紐約時報》17日報道，中國間諜氣球今年2月飄過美國本土，觸發軒然大波。美國情報單位事後獲知，中國國家主席習近平對軍方高層將領深表憤怒，原因並非反對刺探美國情報，而是事前被蒙在鼓裡，且影響到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的訪華行程。就在布林肯因氣球事件而取消訪華後幾星期，他向中方一份美國情報評估報告，質疑中方正考慮向俄羅斯提供武器。美國官員表示，這一披露加劇了雙方緊張局勢，但也可能阻止中國對俄供武。

美國官員拒絕透露如何收集這些信息，但事件突顯中美之間不斷擴大且機密升高的情報戰，氣球風波只是中國擴大行動的一部份，反映北京在蒐集美國情報方面更為大膽及進取，華府蒐集對方情報的能力也不斷增強。

報道指出，雙方諜戰主要針對兩個最主要問題：對方國家領袖的意圖為何？以及對方掌控哪些軍事和技術能力？

美國中央情報局（CIA）鎖定習近平本人，期望掌握其政策及決定背後的動機，包括目前正在調查為何罷免前外交部長秦剛。聯邦調查局（FBI）則在全美各地設反情報小組，加強追蹤中國試圖在美國境內招募間諜的工作。

台海議題成為中美諜報活動關鍵

報道認為，在中美關係中，沒有比台灣更重要的議題。有分析認為，台灣是最有可能引發戰爭的導火線。習近平曾說，中國必須控制台灣，並下令解放軍在2027年前具備奪台能力。但目前為止，美國及其盟友似乎沒有明確的情報表明，習近平會否下令侵台。

中國也重點關注台海，但方面是美國對護台態度。美國總統拜登（Joe Biden）曾4度宣示，中國若企圖攻台，美軍將捍衛台灣。但拜登是否當真，據指是中國情報工作重點之一。

美國前情報官員表示，數十年來，中國情報人員已滲透台灣政府多個部門，現在更試圖刺探更多關於拜登對台售武，以及秘密訓練台軍的情報。此外，中方也蒐集關於美國和亞洲盟友日益增加的軍事合作細節。

多宗中國公民試圖潛入美軍事基地

其他美國官員也表示，北京想獲得更多關於美國武器的情報，因此試圖監視美國各地的軍事基地。美方官員表示，過去12個月，他們追蹤到10多宗中國公民試圖潛入軍事基地拍照或測量電磁活動的事件。今年8月，美國司法部起訴了2名海軍士兵，指他們將軍事機密提供給中國的情報官員。兩人都堅稱自己無罪。

眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）表示，根據美方在軍事基地周圍看到的情況，以及根據中方發動的網路攻擊，相信一切行動都是針對台灣問題。但國家情報總監海恩斯（Avril Haines）3月對國會表示，美國情報官員認為，中國現在還不想因台灣問題發動戰爭，因為防止緊張局勢升級並保持與美國關係的穩定，對中國仍最為有利。

競相開發AI以提升間諜能力

報道指出，針對中國的間諜活動，CIA及國防情報局已設立了新的中心，專門負責對中國進行間諜活動。 美國官員亦已提升攔截電子通訊的能力，包括在中國沿海使用間諜飛機。

此外，兩國正競相開發人工智能（AI）技術，認為這對於保持軍事和經濟優勢至關重要，並將賦予兩國間諜機構新的能力。有美國前情報官員表示，中國甚至已擁有可以識別美國間諜面孔，以及檢測其步態的AI軟件。