利比亞水災｜希臘救援隊車禍4死15傷　政府憂災區爆發疫情

北非國家利比亞（Libya）東部的致命水災已造成超過1萬1000人死亡，17日新增4名救援人員死亡。希臘一支派往當地救援的隊伍遇上交通意外，4名成員死亡、15人受傷。另外，利比亞災區情況越趨惡劣，即使洪災已爆發一星期，但仍不時有屍體自海中被沖上岸。有記者形容， 「空氣中瀰漫著腐爛和死亡的味道。」



當地衛生部門表示，救援隊共有19人，乘坐巴士從班加西前往災區德爾納（Derna），途中與一輛私家車迎面相撞，15名傷者中有7人情況危殆，另外8人情況穩定。私家車載有一個利比亞家庭，車上3人死亡，兩人重傷。

希臘當局表示，仍在向利比亞當局了解情況，並將合作調查事件起因，同時正在準備將死傷人員接回。據外交消息人士透露，希臘救援隊共有16名成員，外加3名翻譯。

雖然洪災已爆發一星期，但仍不時有屍體自海中被沖上岸。有記者形容， 「空氣中瀰漫著腐爛和死亡的味道。」馬耳他表示，該國13日已派出72人的救援隊到達當地，15日曾在德爾納一個小海灣發現了數百具屍體和殘骸，「大概有400人左右，但很難說準。」

聯合國機構警告，當地出現霍亂、腹瀉、脫水和營養不良的風險日益，僅德爾納就有3萬名居民無家可歸，他們急需清潔水、食物、住所和基本用品。聯合國已發起籌款行動，希望籌得7,100萬元，以便在未來3個月為25萬人提供援助。

利比亞當局證實，災區已有150人因污水中毒，其中德爾納有55名兒童因飲用許多地下水源而中毒。當局指衞生部門已開始消毒街道，並宣布從星期日起，為接觸屍體的人員、醫護及兒童接種疫苗。

國際移民組織（International Organization for Migration）的最新數據，利比亞東北部已有超過4萬人流離失所，並警告稱這一數字可能會更高。