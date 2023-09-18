美國3大車廠工人續罷工　工會警告或擴大行動

美國汽車工人聯合工會（UAW）針對底特律3大汽車製造商的罷工，於17日進入第3天。大約12,700名屬於UAW成員的工人仍在罷工，這也是UAW首次同時對3大車廠進行罷工。 工會談判代表以及通用汽車（GM）、福特（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的代表，仍將繼續談判，但不排除擴大行動。



UAW費恩（Shawn Fain）17日表示，與企業的談判進展緩慢。 UAW將於17日恢復與通用汽車的談判，18日恢復與斯泰蘭蒂斯和福特的談判。費恩表明，遺憾的是，從7月中旬開始，這些公司一直沒有採納勞方建議。

當被問到本週會否在更多工廠發動罷工，費恩以工會準備好「任何必須做的事情」回應，並指如果得不到更好的待遇，就會進一步罷工。他又稱，通用、福特和斯泰蘭蒂斯近年獲得巨額利潤，沒有不解決工資糾紛的藉口。

UAW與3大車企的4年合約已在9月14日屆滿，至今未能就新合約條款達成共識。工會要求在新的4年合約中，車企承諾至2027年時，工人薪酬能上漲40% ，當中包括立即加薪20%。

斯泰蘭蒂斯表示，願意繼續進行談判，並稱已提高待遇，提議在4年的合同期限內加薪 21%，包括立即加薪10%。這提議與通用和福特差不多，均比工會的要求少一半。費恩表示，已拒絕斯泰蘭蒂斯的建議。