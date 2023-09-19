王毅訪俄晤拉夫羅夫　稱中俄合作不針對第三國

中共中央政治局委員、外長王毅於9月18日抵達莫斯科，獲俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）迎接，雙方舉行會面。中國外交部表示，王毅此行時應俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）邀請，於9月18日至21日赴俄出席中俄第十八輪戰略安全磋商。



王毅表示，中俄身為全球主要大國和聯合國安理會常任理事國，對維護全球戰略穩定和全球發展負有特殊責任。霸權主義和單邊行徑越是激烈，中俄就越要與時俱進，展現大國責任感，進一步履行國際義務。他強調，中俄合作不針對任何國家，也不受任何其他國家干預。中方願同俄羅斯合作，堅定支持多邊主義和多極世界的形成，推動建立更加公正的世界秩序。

拉夫羅夫強調，俄中合作對於確保世界事務的正義、確保朝多元方向發展過程中的利益平衡。他指出，俄羅斯和中國將在本週的聯合國大會和其他國際論壇上加強合作。

據指出，中俄互為最大鄰國和新時代全面戰略協作夥伴，王毅此行旨在落實兩國元首達成的重要共識，推動雙邊關係發展，並就涉及兩國戰略安全利益的重要議題進行深入溝通。外界預期，王毅此行也為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下月訪華做準備。