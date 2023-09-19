王毅晤沙利文　美國官員：看到中美恢復軍事對話少量可能

路透社引述美國拜登（Joe Biden）政府高官報道，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和中國外長王毅週末在馬耳他的會談，讓美國看到了中國允許兩國軍方展開溝通的「少量」可能性。



中國官員未就中美恢復軍事溝通的前景置評。彭博社分析指出，若消失數週的中國防長李尚福真如外界揣測被撤換，可能有助於中美重啟高層軍事會談。

李尚福自8月29日後便未公開露面，有報道稱他因涉貪受到調查，職位可能不保。彭博社引述未具名的美國官員報道，美國情報顯示他已被解職。中國此前表明，美國必須先解除對李尚福的制裁，雙方才能恢復軍事會談。因此，若他被撤職，將為兩國防長重啟對話掃除一大障礙。

中美關係在2022年夏季時任美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後惡化，直到最近幾個月才趨於穩定。自6月以來，美國總統拜登已先後派4名內閣官員訪問北京，以重新建立和中國的通訊渠道，並為兩國舉行首腦會談鋪平道路。

中國在佩洛西訪台後凍結和美國的高級別軍事接觸，李尚福2023年3月就任防長後，兩國恢復軍事對話的努力陷入停滯。

李尚福2018年擔任中共中央軍委裝備發展部部長時，因涉及與俄羅斯軍火商的重大交易而被美國制裁。中國稱，美國應解除對他的制裁，兩國才能展開交流與合作。但美國5月表明，不打算解除對李尚福的制裁。

目前，中美已恢復低級別軍事聯繫，若李尚福被撤換，拜登將無須在保持中美軍事關係穩定和屈服於中國的要求之間做出選擇。

2023年9月16至17日，王毅與沙利文（Jake Sullivan）在馬耳他舉行多輪會晤。（中國外交部）

學者：政治動盪 中美外交前景不明

不過，新加坡國立大學東亞研究所客座高級研究員黎楠認為，李尚福被解職或有助於解凍中美軍事關係，但無法消除這兩個超級大國之間更大的問題。他說：「這可能會有幫助，但不能確保雙邊互動順暢進行。中美關係進展不順利，還有其他原因。」

香港城市大學專門研究中國政治的助理教授劉冬舒則指出，近期中國政治動盪引發了投資者和外國政府的擔心。他說：「這些問題加劇了中國不穩定和不可預測的擔憂，也可能引起對中國政治穩定性的關切。」

在李尚福消失前，中國前外長秦剛和中國火箭軍的兩名將領也遭到撤換。劉冬舒說，現在猜測李尚福的潛在接班人還為時過早。

美國官員說，沙利文和王毅沒有在週末的會談中提到李尚福或秦剛。報道指出，無論李尚福到底為何消失，這都會引發有關中國軍隊現狀的新問題。

亞洲協會政策研究院中國分析中心執行主任季北慈（Bates Gill）在最近的一份報告中寫道：「腐敗仍是一個長期存在的問題。我們不得不質疑習近平對解放軍這個龐大組織充分行使權力的能力。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

