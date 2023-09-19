印度稱加拿大指涉錫克教領袖被殺荒謬　互逐外交官

一名加拿大錫克教領袖今年6月於溫哥華（Vancouver）附近遇害，加拿大今日（19日）指控印度政府涉案，並驅逐印度對外情報部門「調查分析局」（Research and Analysis Wing, RAW）駐加拿大首長作為報復。印度則批評對加方的指控「荒謬及有目的」（absurd and motivated），也下令驅逐一名加拿大高級外交官。



印度外交部19日發布公告稱，印方驅逐一名加拿大高級外交官，要求這名外交官在未來5天內離開印度。

加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月19日在溫哥華近郊薩里（Surrey）錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）外遭槍殺身亡，引發錫克教分離主義者群情激憤，稱印度政府是尼賈爾之死的幕後黑手，雙方關係陷入白熱化。

加國擁有印度旁遮普省（Punjab）以外最多的錫克教人口。尼賈爾主張錫克族應從印度北部部分地區和巴基斯坦部分地區獨立為「哈利斯坦國」（Khalistan）。印度當局將尼賈爾列為恐怖分子並加以通緝，但尼賈爾否認在印度犯下恐怖攻擊行為。

美國白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）18日表示，美國對加拿大總理杜魯多指控印度政府特工與6月在不列顛哥倫比亞省謀殺錫克教分離主義領導人一事深表關切，「我們仍與加拿大合作夥伴保持定期聯繫。加拿大的調查工作必須繼續進行，肇事者必須被繩之以法。」

加拿大與印度早前曾表示，雙方可望於今年年底前就一項貿易協議的大綱達成協議，但如今協議的協商工作已遭暫停。加拿大對此沒有提供太多細節，印方則提到「某些政治發展」導致協商停滯。

外界分析相信，加拿大驅逐印度官員的舉動，恐讓兩國本已不佳的關係跌至新低。加拿大上週才剛推遲原訂10月訪問印度貿易代表團的行程。