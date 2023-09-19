杜魯多指印度政府涉參與殺害加國公民　驅逐一名印度情報官員

撰文：蕭通
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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）18日在下議院公布，加拿大安全機構在過去數星期，一直在調查有關印度政府特工涉嫌殺害加拿大公民尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）的「具可信性指控」。他強調，加拿大是個法治國家，保護公民和捍衛主權至關重要。加拿大已向印度政府高級情報官員，以及安全官員表達深切關注。他並在上星期的二十國集團（G20）峰會上，直接向印度總理莫迪（Narendra Modi）提出事件。與此同時，加拿大宣布已驅逐一名印度高級情報官員。

杜魯多表示，他原本只把事件直接通知反對派領導人，但這是一件極其嚴重的事情，因此想告知所有加拿大人。他指出，針對印度政府特工涉嫌殺害尼賈爾一事，加國政府有兩項首要任務，一是執法和安全機構繼續確保所有國民的安全，二是採取一切措施追究這宗謀殺案肇事者的責任。

在G20峰會曾向印度總理莫迪提出事件

杜魯多表示，在G20峰會上曾向印度總理莫迪提出事件。他強調，外國政府參與在加拿大領土上殺害加拿大公民的行為，都是對加國主權的不可接受的侵犯，違背了自由、開放和民主社會行為的基本規則。加國政府一直在就這個非常嚴重的問題，與盟友密切合作和協調。

杜魯多又稱，繼續以最強烈的措辭敦促印度政府與加拿大合作，查清此事的真相。他表示，知道許多加拿大國民，特別是印裔社群的成員，現在感到憤怒，也許還感到害怕。但他呼籲，民眾不要被這件事動搖，要保持冷靜並堅定地遵守民主原則和法治，這是作為加拿大人所要做的事情。

錫克教領袖6月在卑詩省被槍殺

今年6月18日，45歲的尼賈爾在卑詩省一間錫克教廟外遭槍殺。他是錫克教社區知名的宗教領袖，在印度也很出名，因為他涉及恐怖主義犯罪被印度當局通緝。印度政府幾年前曾尋求引渡尼賈爾，指他涉及激進分裂活動，策劃在旁遮普邦發動襲擊。他本人否認相關指控，堅稱自己清白無辜。

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