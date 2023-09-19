俄聯邦安全會議祕書長：普京習近平10月北京會面

俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）稱，俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平10月在北京會面。俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述帕特魯舍夫稱，普京會在10月訪華。



帕特魯舍夫在莫斯科與王毅會面時表示：「十月份，我們期待俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平在北京進行全面的雙邊會談。」

中國8月31日公布中方10月在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。由此看來普京料將親身出席。

中共中央政治局委員、外長王毅於9月18日抵達莫斯科。他是應俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）邀請訪俄。王毅與俄方討論中俄合作及俄烏戰事等議題。

王毅表示，中俄身為全球主要大國和聯合國安理會常任理事國，對維護全球戰略穩定和全球發展負有特殊責任。霸權主義和單邊行徑越是激烈，中俄就越要與時俱進，展現大國責任感，進一步履行國際義務。他強調，中俄合作不針對任何國家，也不受任何其他國家干預。中方願同俄羅斯合作，堅定支持多邊主義和多極世界的形成，推動建立更加公正的世界秩序。

拉夫羅夫強調，俄中合作對於確保世界事務的正義、確保朝多元方向發展過程中的利益平衡。他指出，針對國際局勢發生的複雜變化，俄中要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內的協調合作，共同維護國際關係基本準則。

俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫與王毅在討論烏克蘭局勢時指出，如果不考慮俄羅斯的利益，特別是俄羅斯的參與，解決烏克蘭危機的嘗試將是徒勞。此外，俄外交部指出，王毅向拉夫羅夫通報了早前與國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）的談話內容。

外界預期，王毅此行也為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下月訪華做準備。俄羅斯外交部表示，王毅與拉夫羅夫的會談內容，包括俄羅斯參加10月在北京舉行的第三屆「一帶一路」論壇，但未確認普京是否出席。

根據俄羅斯媒體報道，王毅19日晚些時候與帕特魯舍夫舉行戰略安全會談，然後與蒙古官員舉行三邊會談。