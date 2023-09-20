錫克教領袖被殺｜杜魯多：無意藉事件挑釁　但印度政府要嚴肅對待

加拿大一名錫克教領袖6月遇害，加國政府指控印度政府涉案，觸發外交風波。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）9月19日表示，無意藉事件挑釁印度，而是希望新德里妥善解決問題。他強調，印度政府需要極其嚴肅地對待事件，加拿大政府正在這樣做，無意挑釁或令事態升級。



路透社引述消息人士報道，受事件影響，加拿大決定於1日宣布暫停雙邊貿易協議的談判，並於15日宣布推遲原定於下月訪印的大型貿易代表團。兩國原本期望加強雙邊貿易，2022年加拿大貿易總額為1.52萬億加元，但雙邊貿易額只有137億加元（約796億港元）。

加拿大當局至今未公布，為何認為印度政府或涉及與錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）的命案。有加拿大政府人士表示，所有證據會在適當時候公布。 根據加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corporation）報道，尼賈爾的兒子19日表示，他一直懷疑印度是這宗謀殺案的幕後黑手，「真相水落石出只是時間問題」。

對於杜魯多連日的言論，錫克教和穆斯林組織均表示歡迎，並呼籲加國政府採取行動，包括保護加拿大境內受到威脅的錫克教徒，防止與印度情報部門相關的人員入境等。

加拿大世界錫克教組織（World Sikh Organization of Canada）負責人辛格（Mukhbir Singh）在記者會上表示，一名加拿大公民在加拿大領土被外國襲擊，消息令人震驚。

加拿大穆斯林全國委員會（National Council of Canadian Muslims）負責人布朗（Stephen Brown）也稱，這次暗殺是對所有加拿大人的攻擊，當局必須採取行動。