加州治安危機：名店接連遭快閃搶劫　超巿連薯片、雪糕都鎖起...

美國洛杉磯近期發生連環集體快閃搶劫案，再次揭露當地治安問題。另一加州城巿三藩巿同樣深受罪惡問題困擾，眾多商店已因此遷出，超巿甚至要把放置一般商品如糖果零食、洗滌用品的貨架、雪櫃上鎖，防止搶掠或偷竊，可見情況惡化程度。



洛杉磯格倫代爾（Glendale）8日先發生集體搶劫，一批至少30人的匪徒闖入一購物中心的YSL門店，劫走總值30萬美元貨物，多人登上接應的轎車逃逸。相隔僅4天，該巿12日再次發生集體搶劫案，一群約30至50人的黑衣人手持防熊噴霧，闖入一家Nordstorm百貨公司，劫走多件名貴服裝、手袋，總值或高達10萬美元，為一週內第二宗同類案件。

現場影片顯示，該批蒙面黑衣人進店內大肆洗劫，推倒多個貨架，玻璃碎滿一地。劫匪各自搶走貨物後匆匆逃離，影片在美國國內及全球都惹起關注。

美國洛杉磯8月12日發生集體搶劫案，一群約30至50人的黑衣人手持防熊噴霧，闖入Westfield Topanga購物中心Nordstorm百貨公司，劫走多件名貴手袋及高檔服裝。圖為X影片截圖。（X @jeffreisig）

相比起洛杉磯，三藩巿的治安情況惡化得更嚴重。Nordstrom在今年早些時候才宣布，由於三藩巿經濟狀況惡化和犯罪率上升，該百貨公司將離開當地，無奈在洛杉磯的分店仍逃不過被洗劫的命運。加州的暴力及財產犯罪問題增加，早已招致保守派政客批評，指責該州民主黨政客縱容罪犯。

「美國人不應該這樣生活。」佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）在回應12日的搶劫影片寫道。「可悲的是，一些人仍然投票支持那些使地方變得低等的州、地方議員。」

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除了Nordstrom，不少商品近月已陸續撤離三藩巿，包括連鎖藥房CVS、超巿Whole Food、H&M、Gap、Banana Republic、Marshall＇s。有當地網民拍攝的TikTok影片顯示，巿中心街上不少店鋪已結業丟空。事實上，這個情況在疫情期間已開始，報告顯示多達95家零售商自疫情之初已離開三藩巿市中心，跌幅超過五成。2019年，該市聯合廣場地區（Union Square）新開業203家零售商中，只有107家仍在營業。

因此，不少留守的商店都把貨架、雪櫃鎖起，以防遭人盜竊或搶劫，包括一些普通的零食。英國《每日郵報》8月13日的一篇報道中，記者指自己在巿內一間Walgreens超巿逗留短短15分鐘內，已目擊四宗偷竊案。另一家Target超巿，大部分商品都已鎖起，員工指出此前「每十分鐘就被人打劫一次」。

有的藥房可見把店鋪廚窗以木板圍封，洛杉磯及奧克蘭（Oakland）則有超巿在收銀通道加裝鐵閘。一名網民在twitter指：「到處都是圍欄，有多名保安，你必須掃描收據才能打開門出去，如果你不買任何東西，就必須由員工打開門讓你出去。」

加州許多城市都面臨着高犯罪率和無家者問題，其中，三藩巿街頭擠滿了露宿者和癮君子，促使各大企業紛紛離場。本月初，美國《華爾街日報》評論更直稱三藩巿為「無家者的麥加」（Homeless Mecca）。

事實上，自2020年疫情爆發開始，大量無家者「落戶」三藩巿街上紥營的情況已十分明顯，當時政府已開始推出各樣措施試圖解決問題，該巿至今已花費200億美元在臨時房屋及庇護中心之上。但據本月巿政府公布的數據，55%的無家人士拒絕了政府提供的庇護中心。許多無家者之所以更喜歡住在街頭，是因為他們可以自由地吸毒。「人們來到這裡有很多不同的原因，包括方便獲得這些藥物。」女巿長London Breed直指無法強迫人們入住庇護中心，亦承認他們來到三藩巿這裏的原因是能輕易取得毒品。

睇片：三藩巿凌晨二時的街頭面貌

三藩巿是20世紀60年代反主流文化運動的中心，長期以來以寬容、自由的社會習俗而聞名。而*加州法律也限制對吸毒行為的起訴。2014年，州長紐森（Gavin Newsom）和其他進步人士支持加州第47號提案，將吸毒和入店行竊非刑事化。

*2000年，加州通過了第36號提案，允許因非暴力持有毒品罪被定罪的人獲得緩刑，以換取完成戒毒治療計劃。2014年，該州通過了第47號提案，將大多數毒品的個人使用重新歸類為輕罪。兩項變化都使簡單管有毒品的行為變得不那麼嚴重。



而且，該巿有一項聯邦禁令，只要無家者人數超過政府可提供的庇護床位，官員就不得執行禁止在公共場所露營或睡覺的法律，也因此人們的「流浪權」受到保障，大量癮君子露宿街頭的情況因此在三藩巿街頭滋長。

我們不能把歸咎於偷竊或集體搶劫事件歸咎於癮君子，但加州對罪惡較寬容的文化，以至減少傷害（Harm Reduction）政策。這種過度放任的政策已「在殺死」城巿，當大型企業都遷離巿中心，空巢問題與罪惡形成惡性循環，城巿危機可見已到了臨界點，光天化日下集體搶劫的猖狂現象，只是日子累積而成的結果。