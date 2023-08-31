拜登政府倡大麻改列較低風險藥物　美緝毒局展開檢討

美國傳媒報道，美國總統拜登（Joe Biden）的政府建議放寬對大麻的管制。消息指出，美國衞生與公眾服務部（US Department of Health and Human Services，HHS）致函緝毒局（DEA），要求將大麻在《受管制物質法》（Controlled Substances Act）中改列為較低風險的第三類藥物。受消息帶動，Canopy Growth 、 Tilray Brands 和 Cronos Group 等幾家大麻公司股價上漲。



彭博社報道，HHS助理部長萊文（Rachel Levine）向緝毒局局長Anne Milgram致函，就大麻管制提出建議。緝毒局證實收到HHS的來信，並指HHS是根據拜登的要求進行檢討後，提出相關建議。HHS強調，其建議基於食品和藥物管理局（FDA）針對大麻分類的廣泛審視，並獲得國家藥物濫用研究所（National Institute on Drug Abuse）支持。

報道指出，信中建議將大麻從第一類受管制藥物，改列為較低風險的第三類，即可能致人低至中度的身心依賴。自 1970年《受管制物質法》頒布以來，大麻與海洛英、迷幻藥LSD等毒品同被列為一級管制藥物。

緝毒局發言人表示，HHS 進行了科學和醫學評估，然後提議供DEA考慮。DEA 擁有根據《受管制物質法》決定藥物排分級的最終權力，當局現在會啟動審查。

美國近一半州份對娛樂用大麻合法化，另有15 個州將醫用大麻合法化，只有12個州及聯邦層面仍全面列為非法。隨著州一級的大麻政策日益自由化，聯邦政府一直被指需要變革。

去年10月，拜登宣布將在聯邦層面赦免大麻持有者的罪名，並承諾檢討是否降低大麻的毒品分級，要求HHS部長貝塞拉（Xavier Becerra）和司法部長加蘭（Merrick Garland ）進行檢討。

非營利組織The Last Prisoner Project統計，全國不論在任何時候都有超過40,000人因大麻正被監禁。美國公民自由聯盟（ACLU）稱，當中黑人因持有大麻而被捕的可能性是白人的4倍，反映執法存在種族差異。