英國外長：已邀中國參與全球AI安全峰會

英國外長祁湛明（James Cleverly，又譯克萊弗利）說，英國已邀請中國出席2023年11月舉行的全球人工智能（AI）安全峰會，並表示如果AI領域的主要參與者缺席，AI技術的風險將無法得到控制。



綜合路透社和美國政治新聞網《政治報》（Politico）報道，祁湛明星期二（9月19日）在一份聲明中說：

如果我們將人工智能技術的領先國家之一排除在外，我們就無法保證英國公眾能免受人工智能風險的影響。這就是為什麼中國獲邀參加我們11月舉辦的AI安全峰會的原因。

祁湛明說，「英國對華政策是保護我們的機構和基礎設施，與合作夥伴保持一致，並在符合英國國家利益的情況下（與中國）進行接觸。」

報道稱，這是首次有英國內閣高官證實相關消息，但目前仍不清楚中國是否只參加峰會核心活動，還是會參加更廣泛的活動。中國駐英使館沒有說明中方是否與會。

全球AI安全峰會11月1日至2日在英國白金漢郡舉辦。英國政府稱，這次峰會將討論人工智能如何破壞生物安全，以及如何將這項技術用於公共利益，例如打造更安全的交通。

了解峰會籌備的消息人士稱，全程出席峰會的領導人預計包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。美國總統拜登（Joe Biden）將不會出席，而是由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代為出席。

2023年9月6日，英國首相辛偉誠離開位於倫敦唐寧街的辦公室。（Reuters）

消息人士稱，「我們一直都知道拜登不太可能出席，但唐寧街現在必須解決的問題是，該如何對待中國人。」

Politico報道稱，英國邀請北京與會的決定已引來七國集團的擔憂，尤其日本政府認為，在民主國家尚未就人工智能治理達成共同立場之際，讓中國參與峰會還為時尚早。

對此，英國財長侯俊偉（Jeremy Hunt，又譯作亨特）稱：「如果你要嘗試打造一種體制，讓人工智能從總體上給人類帶來淨利益，那麼你就不能忽視這個世界第二大經濟體」。針對美歐日等國的擔憂，侯俊偉說，不會邀請中國參加峰會的每一個環節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

