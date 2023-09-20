杜魯多莫迪鬧交：500億元加印貿易協議陷僵局　美國左右為難？

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與印度總理莫迪（Narendra Modi）在二十國集團（G20）峰會鬧出外交風波，兩國因錫克教領袖在加拿大被殺問題引發不和，9月19日更互逐外交官。事件不單導致正在談判中、本來有望提升兩國貿易額達500億港元的加印貿易協議談判陷入僵局，也令美國變得左右為難。



兩國的矛盾源於錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月的命案，加方指控印度政府涉事，據彭博社指，杜魯多在G20峰會跟莫迪簡短交談時提及此事，引來莫迪反擊，批評加方允許錫克教分離主義團體在加拿大活動。

錫克教分離主義團體一直提倡成立「哈利斯坦國」（Khalistan），位置就是印度北部部份地區和巴基斯坦部份地區，自然成為印度「眼中釘」。加國則擁有印度旁遮普省（Punjab）以外最多的錫克教人口，當中包括不時舉行示威的錫克教分離主義團體，成為加印兩國矛盾所在。

貿易協議談判陷僵局

加印鬧不和，談判中的《全面經濟夥伴關係協議》（Comprehensive Economic Partnership Agreement，CEPA）首當其衝受影響，據加方所指，協商已經暫停。

兩國才剛在3個月前透露準備在2023年內達成初步協議，路透社19日報道，業界估計這貿易協議可為兩國的雙邊貿易額增加65億美元（約507億港元），到2035年為加拿大帶來38億至 59億美元的國民生產總值（GD​​​​P）收益。

杜魯多2023年9月9日到印度出席G20峰會時與莫迪握手（Pool via REUTERS）

彭博社19日指，在加拿大指控印方後，兩國關係再創低點，此令美國總統拜登（Joe Biden）也變得左右為難，打擊他力促盟友間建立信任的計劃。

白宮的反應相當謹慎，白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）稱政府深感關注，呼籲印度配合加拿大的調查。報道引述一位不具名的美國官員承認事件給拜登帶來「問題」。