英國發表新《香港半年報告》　祁湛明：清楚證明中國違背承諾

英國政府19日再發表《香港半年報告》，英國外相祁湛明（James Cleverly）表示，訪問北京期間明確指出，英國作為《中英聯合聲明》共同簽署國，會繼續致力確保兩國履行聲明中許下的承諾。英方期望中方亦會恪守承諾，但令人失望的事實是，中國仍處於持續不遵守《中英聯合聲明》的狀態，最新一期的報告清楚證明中國如何違背承諾。



指港區國安法已擴大至國安問題之外

祁湛明指出，香港的經濟、貨幣和金融體系仍然獨特而穩健。但中國選擇以國家安全為幌子，限制《中英聯合聲明》和《香港基本法》中規定的許多權利和自由。他又批評，香港有關當局已將《國家安全法》的適用範圍，擴大至真正的國家安全問題之外。例如，當局繼續嘗試透過法律途徑限制歌曲《願榮光歸香港》。此外，根據《國家安全法》及「煽動罪」所進行的逮捕仍在持續進行。目前為止，牽連最廣的「初選47人案」審訊已接近尾聲。迄今為 止，因《國家安全法》控罪受審的所有被告都被判有罪。

訪京期間重提黎智英案

祁湛明提列，英國國民黎智英涉及《國家安全法》的案件，審訊再度延遲。當局對他的起訴高度政治化。祁湛明上月到訪北京期間，重申英國政府對此案的立場，敦促香港有關當局維護法治，並遵守國際規範和準則。

祁湛明強調，當局對不同意見人士的迫害依然存在，包括在海外。7月3日，香港警方對英國和其他地方的個人發出逮捕令和賞金。英國不會容忍身處國內的任何人受到企圖恐嚇或噤聲威脅。英國必會捍衞包括言論、結社及和平集會自由在內的普世人權，將為那些被針對的人士挺身而出。

批評國安法案件不透明 香港司法處關鍵時刻

他續稱，香港的法律和司法制度正處於關鍵時刻。隨著法院審理新的案件，案例逐漸建立起來。香港法院仍然保持獨立，但必須就不透明的《國家安全法》案件作出裁決，該法將行政長官的權力置於法院之上。

祁湛明表示，在最新一期的半年報告書中，清楚證明中國如何違背承諾，不遺餘力地報告香港的現況，體現英國對香港人及其未來長遠堅定的承諾。對於香港的國際聲譽以及香港人生活方式而言，沒有什麼比維護香港的高度自治，以及保障香港人所有權利和自由更為重要。