英國發表《香港問題半年報告》　中國大使館促尊重回歸現實

中國駐英國大使館9月20日就英國政府發表第53份《香港問題半年報告》表示，英方報告罔顧事實，顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方再次敦促英方尊重香港已回歸中國的現實，尊重中國主權，摒棄殖民心態，停止發表相關報告，停止以任何藉口插手幹預香港事務。



根據中國駐英國大使館微信公眾號，使館發言人20日表示，英方報告嚴重違反國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿、堅決反對，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任，英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》，英方一再拿《中英聯合聲明》說事，妄議中方治港政策，本質上是要為反中亂港勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港。這絕不可能得逞。

使館發言人稱，事實有力證明，香港國安法以及修改完善後的香港特區選舉制度的實施，有力推動香港實現由亂到治，並進入由治及興新階段，目前香港法治環境更優良，社會更穩定團結，香港居民依法享有的權利自由得到較好保障，香港特區依法打擊涉嫌違反香港國安法人員，合憲合法，順應民意，是維護香港法治的正義之舉，也是捍衛國家主權和安全的必然之舉，無可指摘，不容置喙。

英國政府19日發表第53份《香港問題半年報告》，稱在1月至6月期間，選舉制度進一步改變、特區政府取消最後的新冠防疫限制但集會自由仍受限、新聞自由仍面臨壓力和資訊自由因審查制度加強而遭削弱等，妄稱中方繼續違反《中英聯合聲明》，批評香港國安法和香港特區選舉制度。

自1997年7月英國把香港主權移交給中國，英國政府每半年發表一次《香港問題半年報告》。