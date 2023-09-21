普京接見王毅　同意加強中俄多方面合作

中國外長王毅9月20日訪問俄羅斯聖彼得堡，獲總統普京（Vladimir Putin）接見，雙方同意在多方面加強合作，共同推動世界發展。



中國外交部刊登王毅與普京會面的內容，普京稱俄羅斯期待同中國加強規劃和務實合作，並讚賞和積極支持共建「一帶一路」倡議，莫斯科願意加強歐亞經濟聯盟同倡議對接，推進地區一體化。

普京亦表示，在俄中等各方共同努力下，金磚國家今年成功擴員，推動金磚合作邁向新階梯。 俄方願意與中方在上海合作組織、金磚機制等多邊框架下保持密切協調，抵制單極霸權和陣營對抗，並維護國際公平正義。

王毅則稱，面對變亂交織的國際局勢，世界多極化加速演進，經濟全球化逆勢前行，單邊行徑不可持續，霸權主義不得人心。 中俄作為聯合國安理會常任理事國，對推動世界發展進步負有重要責任。 雙方要加強多邊戰略協作，維護兩國正當權益，為推動國際秩序朝向公正合理方向發展做出新的努力。

另外兩人亦討論當前國際和地區情勢，其中在烏克蘭問題上，普京重申莫斯科願意透過對話談判解決問題。

俄衛網較早時報道，普京在會上稱，王毅這次訪問為雙邊關係發展提供良好動力，「這涉及國際事務。我們在這方面，在構建多極世界方面立場一致，這不是一個基於沒有人見過的規則的世界。」

普京又談到中俄貿易，稱完全有理由希望俄中貿易額在2023年能夠接近2000億美元的數字。他並指俄中兩國在體育和人文領域的合作是成功的。

普京也向王毅談及，他已接受中國國家主席習近平的邀請，即會在10月訪華。不過中國外交部的聲明則沒有談到此事。