聯合國大會｜俄代表一再打斷澤連斯基發言　安理會發言會議變激辯

俄羅斯大使反對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）參加聯合國安全理事會會議，會議很快演變為各國代表就俄羅斯侵略行徑的一場激辯。



這場專注烏克蘭問題的安理會會議星期三（9月20日）的早晨剛剛開始，俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）便以程序問題為由反對澤連斯基參會，並開始與安理會輪值主席、阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）陷入爭執。

彭博社報道，涅邊賈向會場宣讀講稿稱：「我們不認為你給出的理由是有說服力的。」他還一再地試圖阻止澤連斯基向出席本周聯大高級別會議的各國領導人和外交部長發言。

主持本次會議的拉馬顯然對涅邊賈的打斷感到不滿。他借用俄羅斯一直以來對侵略烏克蘭戰爭的叫法，開玩笑說他並沒有開展一場讓澤連斯基發言的「特別行動」。

拉馬說道：「所有這些有關違反議事規則的說教，從您口中說出來，真是讓人大開眼界。」他對涅邊賈稱，如果俄羅斯結束它所發起的衝突，那麼澤連斯基根本無需發言。

在一番唇槍舌戰之後，澤連斯基開始了講話。

澤連斯基對安理會說：「俄羅斯殺害了至少數萬名我國國民，摧毀數百萬人的家園，使他們淪為難民。」他同時批評聯合國框架給予俄羅斯在安理會的一票否決權。「世界上大部份人認識到這場戰爭的真相。這是俄羅斯對我國的犯罪和無端的侵略，目的是奪取烏克蘭的領土和資源。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

