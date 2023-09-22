美國漢雨夜開車　跟Google導航駛出斷橋墮河溺斃　遺屬怒提告

美國北卡羅來納州一名男子2022年在一個雨夜遁Google地圖GPS指示駕車，結果誤闖已倒塌橋樑，不幸墮河溺死。美媒9月21日報道，死者家屬起訴Google疏忽，指他們早知橋樑倒塌，卻未有更新導航系統資訊。



美媒21日引述家屬19日向韋克縣（Wake County）高等法院提出的狀書稱，醫療器材銷售員帕克森（Philip Paxson）2022年9月30日參加9歲女兒的生日派對後開車回家，途經希科里（Hickory）陌生街區時跟從Google地圖指示，駛入一道已倒塌9年、從未修復的橋上。

汽車隨即衝出無人看守的塌橋邊緣，從約20米處掉下，他隨車墮入雪溪（Snow Creel）溺斃。警方在帕克森翻覆並部份淹沒的車上發現他的遺體，並表示路上並無任何障礙物或警告標誌。

狀書稱，帕克森的妻女當時已提早離去，他獨自留下清理，才會分頭回家。

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狀書指，帕克森去世前的幾年間，曾有多人告知Google地圖橋樑經已倒塌，敦促更新路線資訊，但Google未有採取行動，另外又指明幾間私營物業管理公司，指他們對塌橋和毗鄰土地有管理責任。

帕克森妻子阿莉西亞（Alicia Paxson）稱，「我們的女兒們問我爸爸是怎樣死的，為何會死，我不知道怎跟她們解釋，因為作為一個成年人，我仍無法理解那些負責GPS指示和橋樑的人，怎會如此罔顧人命。」

Google發言人對帕克森一家表示慰問，並回應指Google致力於在地圖提供準確路線資訊，正審視這宗訴訟。