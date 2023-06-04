GPS導航險奪命！女遊客夏威夷自駕遊險直衝落海　同地點1個月兩次

一名女遊客日前到美國夏威夷州旅遊，因人生地不熟只好跟著GPS導航路線走，沒想到一帶就被帶進海中，差點賠上自己的生命。



事後這名女子稱，她以為前方只是一個大水坑。這是當地近期第二宗汽車墜海事故，都是導航系統出錯所致。

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根據夏威夷今日新聞（Hawaii News Now）報道，夏威夷警方表示，事故發生當地5月29日晚間8時，這名女司機當時正按照GPS路線行駛。

她以為前方水域只是一個大水坑，結果一轉彎就滑下船坡道，連人帶車掉進凱魯瓦科納（Kailua Kona）霍諾可豪（Honokohau）小船港。

這名女子最後被目擊者救上附近小船，所幸並無人員傷亡。

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目擊者表示，當時突然有一輛福特（Ford）Edge掉進海裡且越陷越深，而車上這名女子的反應慢到讓人驚訝，她甚至還先拿起自己的背包，才逃出這輛逐漸沉入大海的車。

同一地點1個月前也發生類似事故，2名遊客計劃前往浮潛，因不熟悉路況全程按照GPS指示開車，沒想到開著開著就掉入海中，所幸2人最後也並無大礙。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】