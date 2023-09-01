Google Maps街景拍到「有人運屍」？網民調高亮度發現更可怕細節
撰文：ETtoday
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美國網友發現Google Maps街景拍到恐怖畫面！
一名男子疑似在「搬運遺體」，只見他牽腳踏車走在路邊，龍頭及坐墊上卻綁着「不明長條狀物體」，被灰色防水布包裹着，像極了人體。
有網民稱發現男子雙手及靴子上有血迹 點圖放大瀏覽：
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截圖瘋傳後，當地居民跳出來澄清，那可能只是一頂帳篷罷了。
這張街景照片2019年6月攝於俄亥俄州阿克倫（Akron）肯特街（Kent Street）126號附近。
網友塔米（Tami）發文表示：「我姪女給我看了一張照片，而我把它存在我的手機裏，並決定用Google看看肯特街，確保他還在那裏。這張照片真的勝過千言萬語。」
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貼文一出，許多網友「扮柯南」尋找蛛絲馬跡，有人把照片亮度調高後宣稱，男子雙手及靴子上都有「血迹」。
另一些人詢問是否應該報警，大家紛紛留言，「看起來很像是遺體」、「這真的他Ｘ的很奇怪」。
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幸好，很快就有住附近的網友解釋：「那裏有一個街友的帳篷城市（tent city），已經好幾年了。我猜那是一頂帳篷。」這個消息讓許多人鬆一口氣，「太好了」、「我真的笑翻了」。
截稿前，阿克隆警局並未回覆媒體，Google街景也把男子與其自行車模糊處理。
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