Google Maps驚見客機墜毁於雨林？震驚網民 澳洲民航局揭露真相
撰文：TVBS新聞網
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近日一名眼尖的網友打開Google地圖時，竟在澳洲北昆士蘭（North Queensland）的一處熱帶雨林內，發現一架疑似「墜落的飛機」，讓他感到不可思議，他將畫面上載上網後也引發廣大討論；針對該令人費解的圖像，澳洲民航局解釋，這就是所謂的「幽靈圖像」（ghost image）。
熱帶雨林驚見客機蹤影，這是真的嗎？（按圖了解）
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《每日郵報》報道，一名網友最近在Google地圖上，驚見一架巨大的噴氣式飛機，他推測若飛機不是座落於湯斯維爾（Townsville）和凱恩斯（Cairns）之間卡德威爾山脈（Cardwell Range）的一處雨林中，就是在「難以置信」的高度飛行。進一步將圖像放大後，看見機身的顏色似乎是金屬灰，機型則看起來像空中巴士A320或波音737。
對此，澳洲民航局發聲明指出，當局沒有任何客機失蹤的消息，表示這應該只是「幽靈影像」，也就是由多張圖像合成的照片；他們也表示Google時不時就會出現這種圖像，例如在2016 年就有網友在美國明尼蘇達州的哈里特湖（Lake Harriet）底部看到一架客機，事後證實是合成圖。而現在於澳洲海岸附近，甚至可以看到一個長24公里的神秘幻影島。
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事實上，過去Google圖像還真的曾經幫助解開謎團。2019年，美國佛羅里達州警方就依一名用戶提供的衛星照片，搜索當地一處池塘中的汽車，結果竟發現一名失蹤20多年男性的遺體。
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