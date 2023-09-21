「馬歇爾計劃2.0」無法撼動一帶一路　最核心：缺錢

美國總統拜登在剛剛過去的G20峰會上，拉着印度和中東國家，又提出要搞一個所謂的「印歐經濟走廊」（IMEC）。據說是計劃建設一條大型鐵路和航運走廊，將印度與中東和歐洲連接起來。緊接著，白宮又放出消息，在聯合國大會舉行期間，拜登將與中亞五國領導人舉行會晤。這是美國與中亞五國2015年建立「C5+1」對話機制以來，首次提升到元首級別。



「印中歐經濟走廊」（IMEC）這個計劃說的好聽，但其實完全兑現的可能性微乎其微。而今年5月時，中國才主持了首屆中國-中亞峰會，現在美國也想效仿中國。凡此種種，其實一目瞭然——主要目的就是抗衡中國的「一帶一路」，想要鞏固美國在全球的影響力和霸主地位。

然而，中國在「一帶一路」深度佈局已經十年。十年來，3000多個合作項目，拉動投資近萬億美元，中國用「一帶一路」的成功向世界證明，全球不止有霸權主義，更有各國通力合作發展的新路徑、新典範。坦率說，美國想要阻撓卻有心無力。這個世界真的變了！

在新德里舉行的G20峰會上，美國總統拜登（右）、印度總理莫迪（左）與歐盟執委會主席范德萊恩（中）參加全球基礎建設與投資合作會議。（Reuters）

美國根本無力承擔「馬歇爾計劃2.0」

美國盯上中國的「一帶一路」計劃，其實從2013年誕生之初就開始了。國際上早就有將中國的「一帶一路」與美國的「馬歇爾計劃」對比的聲音。但是這麼多年過去了，「一帶一路」取得了不少成績，而美國要搞的「馬歇爾計劃2.0」卻是姍姍來遲，直到現在也沒有搞出一個所以然來。最主要是美國根本沒有辦法達成預定的阻撓目標。

首先，美國政府面臨嚴峻的債務危機和信用危機，根本無力承擔「馬歇爾計劃2.0」在全球各區域推行所需要的資金開銷。

如今美國政府的債務規模已經超過33萬億美元，債務規模佔GDP比例已超120%。如果不是無限次地提高政府債務上限，美國政府早就停擺和破產不知道多少次了。在如此龐大的政府債務規模背景下，美國想要複製「馬歇爾計劃」幾無可能。

美國政府的債務規模已經超過33萬億美元，債務規模佔GDP比例已超120%。（Reuters）

「馬歇爾計劃」是二戰後美國支持歐洲進行重建的資金支持計劃，該計劃於1947年啟動，整整持續了4個財年之久，西歐各國總共接受了美國包括金融、技術、設備等各種形式的援助合計131.5億美元，其中90%是贈予，10%為貸款。

值得注意的是，拜登政府2022提出的「印太經濟框架」（IPEF）到現在還沒有給出資金計劃，不過是淡倉支票而已。最近提出的「印中歐經濟走廊」（IMEC），拜登政府提出的資金規模是170億美元。姑且先不說是否可以兑現，而中國「一帶一路」倡議中僅雅萬高鐵一個項目的投資就高達55億美元，中老鐵路投資也高達60億美元。也就是說美國想要真正打造「印中歐經濟走廊」與「一帶一路」抗衡，這點資金規模是遠遠不夠的。

再基建，美國做不到

其次，拜登政府的任期已經不長，在其任內提出的「印太經濟框架」也好，「印中歐經濟走廊」也罷，一旦政府更替，很大可能無法保證其延續性。

奧巴馬時期提出的TPP，就被特朗普退群。特朗普時期的政策，拜登一上位就廢除了17項。也就是說美國政府的政策並不具備可持續性。因此，即使拜登提出了能與「一帶一路」抗衡的經濟框架和計劃，如果其無法連任，那麼，被下屆征服延續的可能性極低。

另一個角度說，美式民主的低效決定了項目從提起到資金落實，再到開工，需要花費很長的時間。

美國國內基建老舊問題明顯，列車事故頻生，蒙大拿州黃石河（Yellowstone River）一座鐵路橋6月24日發生倒塌，脫軌列車上裝載著瀝青和硫磺，部分貨物泄漏到河裏。（Facebook）

最後，美國的基礎建設能力堪憂，在缺資金、缺共識、缺人力的背景下，美國很難展現超越「基建狂魔」中國的基建實力。美國現在的基建實力已經變得越來越弱了，在2002年的時候，還排在全球第五位，到了2019年來看，就已經變成13位了。

造成美國基建落後的原因很多，包括程序拖沓、資本家腐敗、維修成本高昂等等，但是這些原因都不是美國政府短時間內能解決的，甚至有可能無法解決。

相比之下，中國的基建正處於發展的高峰期，根據高盛預計2020年至2025年，中國新基建投資規模預計將上升至15萬億元人民幣，也就是2.1萬億美元，而美國政府的基建預算是1.2萬億美元，可見兩者規模相差甚遠。

如今中國的「一帶一路」已經獲得了豐碩的成果，本來基建能力就嚴重下滑的美國，在抗衡「一帶一路」上也失去了先發優勢，只能眼睜睜看着中國的國際影響力與日俱增。

今年是中國提出共建「一帶一路」倡議十周年，迄今已形成3000多個合作項目，拉動投資近萬億美元。中歐班列、雅萬高鐵、中老鐵路、中吉烏鐵路、蒙內鐵路、比雷埃夫斯港、科倫坡港口城……這些星光閃閃的項目，都是中國與沿線國家深度合作的典型代表，是「一帶一路」倡議落地和國際影響力提升的最佳體現。

最後，美國的基礎建設能力堪憂，在缺資金、缺共識、缺人力的背景下，美國很難展現超越「基建狂魔」中國的基建實力，而且美國已經失去了先發優勢。

美國現在的基建實力已經變得越來越弱了，在2002年的時候，他還排在全球第五位，在2019年來看，就已經變成13位了，就連西班牙都能夠超過於他。造成美國基建落後的原因並不少，包括程序拖沓、資本家腐敗、維修成本高昂等等，但是這些原因都不是美國政府短時間內能解決的，甚至有可能無法解決。

中國在2000年後在非洲的投入越來越多，當地不少基建項目由中資包辧。 (Getty Images)

相比之下，中國的基建正處於發展的高峰期，根據高盛預計2020年至2025年，中國新基建投資規模預計將上升至15萬億元人民幣，也就是2.1萬億，而美國政府的基建預算是1.2萬億美元，可見兩者規模相差甚遠。

今年是中國提出共建「一帶一路」倡議十周年，迄今已形成3000多個合作項目，拉動投資近萬億美元——中歐班列、雅萬高鐵、中老鐵路、中吉烏鐵路、蒙內鐵路、比雷埃夫斯港、科倫坡港口城……中國和「一帶一路」沿線國家都有深度的經濟利益綁定，任何一個國家都無法忽視和抗拒與中國的合作，以及中國市場的不可或缺性。美國現在想要拉攏這些國家，給的卻是難以兑現的承諾⋯⋯

美國想要對抗中國踐行了十年的「一帶一路」戰略，需要付出驚人的代價，不論是從財力、人力、物力，還是從時間層面，也許除了美軍和武力炫耀，美國已經沒有拿的出手的東西，去取代「一帶一路」對各國的影響。