中美關係對香港未來經濟貿易的影響

紫荊黨主席李山日前應勞聯邀請在英才賽馬會教育中心就中美關係對香港經濟和貿易的影響發表演講。勞聯主席、立法會議員林振昇，勞聯副主席譚志聰、譚金蓮、陳萬聯應、儲漢松，川蜀同鄉總會主席李姍珊等參加會議，來自相關政團、社團組織的一百多名成員和嘉賓現場聆聽並展開研討。



李山認為香港經濟和貿易發展與中美關係密切相關，中美關係在很大程度上會影響香港未來的命運。李山對中美關係提出幾個基本判斷。首先，短期有共識。經過一段迷茫後，拜登政府官員密集訪問中國，雙邊關係有了更多確定性，短期出現一些穩定因素。其次，中期要競爭。兩國中期將在科技、經濟、軍事、外交領域開展全方位的競爭，中國政府「準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。兩國雖然在不涉及國家安全的領域有潛力開展合作，但從地緣政治來看，中美全球競爭不可避免。再次，長期不穩定。不確定的關鍵因素在於臺灣問題與美國國內政治。總統選舉會激化美國內部矛盾，迫使政治人物將國內矛盾向國外轉移，在臺灣問題上企硬是最好的話術之一。

李山在演講中解剖了中美對抗的三大根源。第一，中國的迅速崛起。中國的快速崛起如同1957年蘇聯發射人造衛星後產生的「斯普特尼克時刻」，給美國人民和政府帶來劇烈震動、衝擊甚至恐懼。中國經濟高速增長擠壓了以美國為代表的西方國家在產業、技術、軍事、外交領域的領先地位，被西方認為損害了美國的實際利益。

第二，中國繼續在與美國不同的社會制度下發展。美國對共產主義有根深蒂固的仇恨，然而 中國堅持走獨立自主的道路，使得美國國內堅持對華接觸政策的官員、學者和企業家無法兌現承諾，因此美國與其它西方國家不再抱有通過經濟與全球化改變中國政治制度的預期。第三，中國軟實力欠缺，難以影響美國國內政治。在敘事層面，中國沒有講出令人信服的和平崛起的故事。香港是中外交流的橋樑，在中國和平崛起的過程中，在中美嚴重對抗、全面競爭的環境下，如何發揮香港的獨特作用是個大課題。

針對中美關係對香港經濟的影響，李山做了比較詳細的分析。他認為美國對華脫鉤或者去風險政策對中美貿易存在直接影響。中國尤其是香港屬於典型的外向型經濟，香港是全球化或者甚至說是中美友好關係的最大的受益者。如果中美關係變差，那麼香港就面臨首當其衝的挑戰。李山強調，美國對華脫鉤政策導致兩國關係難以消除不確定性，國際投資人因而對華信心不足，這種狀況波及中國的技術創新。創新需要開放與合作，香港是連接中國與世界的橋樑，香港需要在此領域為國家做出貢獻。

展望香港經貿的未來，李山表示，港人要去掉內心枷鎖，正確認識中央政府的政策。他引述習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會上的講話「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫」，鼓勵香港人自立自強，以開放的心態推動社會改革，在新形勢下實現穩步發展。他主張香港積極擁抱國際化並深度融入國家發展戰略，鞏固提升香港在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位，深化香港同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。

李山總結道：「國之大者，就是香港要在中華民族復興中發揮獨特的先進作用，不僅是在經濟領域，甚至在民主形式和治理體制方面，香港都可以成為國家發展的實驗室。香港要搞好資本主義，建立更加文明更加先進的資本主義，甚至成為世界資本主義的一顆明珠，成為西方向我們學習的榜樣。」

勞聯主席林振昇表示，紫荊黨6月受美國國務院邀請訪美，是國安法實施後第一個受邀訪美的香港政黨，紫荊黨代表團向美國國務院、國會和智庫介紹香港的真實情況，說明中國政府對香港的「一國兩制」有堅定的承諾，香港「一國兩制」不會變形走樣。他感謝李山主席的精彩演講和對勞聯工作的支援，希望兩大組織能相互協助，共同努力把香港建設成社會公平、經濟繁榮、創新驅動的全球城市。