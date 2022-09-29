核試驗不該是朝鮮對中共二十大的獻禮

韓國國情院9月28日消息稱，若朝鮮進行第七次核試驗，日期可能在10月16日至11月7日之間，觀測到豐溪里核試驗場三號坑道已完成施工，實施核試驗可能性提高。

國情院當天在非公開的國會情報委員會全體會議上，回答國民力量黨議員劉相凡、共同民主黨議員尹建永提問時作上述表示。尹建永稱，這是在綜合考慮美國中期選舉、中國二十大等多方形勢後做出的判斷。

也許韓國國情院有特殊的訊息渠道，來判斷朝鮮的動向。但在筆者看來，朝鮮進行核試驗的可能性並不高。我們暫且從內部原因和外部原因兩個層面來談朝鮮要不要進行核試驗。

核試驗的重要性必要性不足

從內部看，朝鮮是否有核試驗的動機呢？從2006年到2017年，朝鮮進行過六次被證實的核試驗。2017年9月的第六次核試驗，據朝鮮官方稱，是金正恩下令進行的氫彈試驗。從多次核試驗看，朝鮮應該已經掌握了基本的核技術，已經擁有了核威懾，完成了安全防衛能力的構建。

2022年1月12日，朝鮮領導人金正恩參觀了高超音速導彈試射活動，金正恩妹妹金與正陪同參觀導彈試射。（朝中社）

朝鮮下一步的目標是核彈武器化小型化，繼續進行一般意義上的核試驗的動機已經較小了。

金正恩上台後朝鮮經歷了先軍與經濟建設並行的一段時期，金正恩曾在2013年的最高人民會議全國代表大會上提出了「經濟與核武兩手抓」的政策。

但是從勞動黨八大開始，朝鮮全面轉向經濟建設的道路已經非常清晰。金正恩在勞動黨八大報告中說，「集中力量抓好經濟發展的中心環節，搞活整個國民經濟，奠定改善人民生活的牢固平台，這就是國家經濟發展五年計劃的總的方向」，「社會主義經濟建設是今天我們要集中全力的最重要的革命任務」。

從內部的優先任務看，朝鮮的主要資源是傾向經濟發展方向的，核試驗是不合時宜的。

尤其經歷了今年的疫情之後，金正恩9月初在朝鮮第十四屆最高人民會議第七次會議上發表施政演說，稱當務之急是解決吃的問題和消費品問題。

因此從內部判斷，朝鮮進行核試驗的重要性和必要性都不足。金正恩不需要核試驗來振奮國民、團結國民，金正恩需要的是用發展的實實在在的成績來寬慰疫情下日益彌艱的民生。

核試驗的可行性不高

從外部看，時間上，中國將從10月16日開始召開中共二十大，這是中國政治中的大事件和里程碑式事件。朝鮮會趕在中共二十大期間進行核試驗嗎？

中國對核試驗的不支持態度，朝鮮不是不清楚，趕在這樣的敏感時期進行核試驗，就是挑戰中國的權威和面子。相信朝鮮不會做出如此不明智的決定。

金正恩十分重視民生。圖為2020年9月5日，朝中社發布相片，顯示金正恩輕裝視察一處受颱風梅莎吹襲過的地區。（朝中社）

不贊同不支持朝鮮繼續核試驗，這是中美韓等各方的共識。中國同情朝鮮面臨的制裁遭遇，但是世界第二大經濟體中國，越來越重視自身的大國地位和威望，中國比以往任何時候都看重自身國際秩序捍衛者的身份，越來越不會袒護朝鮮核試驗。

從這層面看，如果朝鮮繼續核試驗，中國一定會有所動作。朝鮮沒有理由撞在中國的槍口上，讓中國難選擇。

在中美博弈的大背景下，朝鮮半島的冷戰氣氛越來越濃厚。美國一方面有集中精力應對中國，同朝鮮和解的意願，但是為了抓住韓國這個盟友，美國又需要不斷加強對朝鮮的制裁並強調朝鮮威脅。現實就是，朝鮮相當長的時間內都無法同美國真正和解。中國仍然是朝鮮最賴以生存的外部條件。因此朝鮮挑戰中國，惡化同中國關係的可能性較小，進行核試驗的可行性不高。

在中美鬥爭、俄烏衝突之下，國際社會倒逼朝鮮棄核的緊迫性是降低了的，這是朝鮮來之不易的發展機遇期。對朝鮮來說，悶聲發展是最符合其利益的。核試驗不應該是選項。