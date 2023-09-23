美國車廠工潮蔓延20州零件中心　拜登特朗普將「前後腳」聲援工人

美國汽車工人聯合工會（UAW）自9月中發動的工潮擴大規模，通用汽車（GM）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）在全美20州的38個零件和分銷中心會有工人加入罷工行列。在美國2024年將舉行大選的背景下，美國總統拜登（Joe Biden）、已表態參選的前總統特朗普（Donald Trump）下週會先後到密歇根州（Michigan）聲援工人。



這次罷工由最初3大車企通用汽車、斯泰蘭蒂斯與福特（Ford）各有一間車廠的工人參與，涉及近1.3萬人，至現時工會宣布擴大至通用汽車、斯泰蘭蒂斯在全美20州的38個零件和分銷中心，預計會再多5,600人罷工。

工會表示與福特的談判有進展，所以未有擴大對福特的工潮規模。

工潮廣受美國政界關注，除了白宮派員介入，希望促成資方與工會達成共識，美國總統拜登也會在9月26日到密歇根州聲援工人，拜登22日在社交網站發文指，是時候達成雙贏協議，既保持蓬勃的美國汽車製造業，同時讓業界職位有好的報酬。

拜登的政治對手、美國前總統特朗普也會在27日到密歇根州為工人站台，其發言人批評拜登的密歇根州之旅是「廉價的打卡行程」（a cheap photo op）。

特朗普團隊22日發聲明批評，拜登公布26日前往密歇根州的原因，就是因為特朗普表示他會在27日前往。