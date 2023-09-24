基辛格：美中關係至關重要　真正國際化進程不能沒有中國參與

第五屆外灘金融峰會9月22日至24日在上海舉行，據中新社23日報道，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）23日以視像形式參與對話，他表示一直深信不疑的信念就是美中之間關係至關重要，又指真正國際化、全球化的進程中，不能沒有中國參與。



報道指基辛格在對話時談到「我一直深信不疑的信念就是美中之間關係至關重要，對於當代世界秩序的建立來講，美中關係是至關重要的元素。因此，我希望美中之間盡量把關係做好」

他認為在當今國際關係中不能忽略中國，真正國際化、全球化進程中，不能沒有中國參與。

中國國家主席習近平（右）在北京釣魚台國賓館接見訪華的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，左）（新華社）

他又分析稱在經濟關係中，雙邊交流包括商品、服務等各種形式，使得各國更互相依賴，在這背景下，任何雙邊​​協議都會使得關係愈來愈複雜。

報道指，基辛格表示在當前情況下，美中兩國遇到脫鈎風險，一旦脫鈎，對兩國來說都是劣勢，「我們應該減少脫鈎風險的發生，否則兩國人民生活水平也會下降。當然，我們還會有一些技術性的問題，但重中之重應該是相互溝通、相互了解、相互學習，通過這樣的方式就可以避免脫鈎，這樣不僅兩國關係能得到改善，對世界各地也都有幫助。」