從基辛格百歲壽宴看中美「禮」與「兵」

「禮者，敬人也」。近期，中美關係微微緩和，出現小陽春，拜登政府高層多人訪華，國務卿布林肯、財長耶倫、氣候問題特使克里的中國之行，得到中方領導層的接見。「外交無小事」，在這些互動中，中方接待的層次、禮儀、細節，傳遞着或隱晦或直白的訊息，是一個頗有意藴的觀察視角。



最引人注目的是百歲高齡的美國前國務卿基辛格日前到訪，不僅得到中方「我們不忘老朋友」高度評價，安排他住在釣魚台國賓館五號樓（52年前，基辛格曾在五號樓與周恩來會談），更是在午宴中安排了百個壽桃、南山壽星、松鶴延年、友誼之橋等多個吉祥元素，可謂給基辛格舉辦了一場頂級配置的中國百歲壽宴。

6月19日，中國領導人會見布林肯是在人民大會堂的福建廳，背景是巨幅漆畫《武夷之春》，中間擺放的是盛開的荷花——在中國文化中，「荷」的諧音是「和」「合」；而耶倫訪華時的三次鞠躬，則成了美方強硬派口誅筆伐的對象。如果縱向延伸觀察，中方在對美接待中，傳遞的微妙訊息是有效的，如希拉里就曾對在人民大會堂見到的地毯念念不忘——這可理解為她對中國文化的某種認同。

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橫向觀察，拜登政府與中方在安克雷奇的首次高層戰略對話中，楊潔篪那句「我們把你們想得太好了，我們認為你們會遵守基本的外交禮節……」——首先強調的就是「禮」。布林肯今年這次因為熱氣球事件一波三折的訪華，能否見到中國最高領導人，被認為是最大看點，美國德國馬歇爾基金會印太項目常務主任葛來儀就曾認為：「布林肯將於周一與王毅會面，可能還會與習近平會面。這將是最重要的會晤，如果發生的話。」

6月初，中美防長在新加坡香格里拉對話上沒有正式接觸。5月30日當天，五角大樓發聲明稱：「在夜間，PRC（中華人民共和國）通知美國，他們拒絕了我們5月初發出的奧斯汀部長本周在新加坡與PRC國防部長李尚福會面的邀請。」聲明強調的細節「在夜間」，希望凸顯的是中方失禮美方委屈。

圖為2023年6月4日中國國防部長李尚福（圖左）以及6月4日美國防部長奧斯汀分別在新加坡香格里拉酒店出席「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表演說的情形。（Reuters）

然而，眾所周知，北京與華盛頓有12個小時時差，亦就是說，此事中方是在自己的白天上班時間最終決定並通告美方的，沒有出現在好萊塢經典電影模式中的「最後一分鐘營救」——最後時刻出現變化。其實，再拉長一下觀察線，奧斯汀2021年就曾認為，中國軍委副主席才是與自己對話的「適當的對應方」，結果被拒。

因為基辛格見到了中國防長李尚福，美國國家安全委員會發言人說，「一位普通公民（基辛格）可以與（中國）國防部長會面並進行溝通，美國（政府官員）卻不能，這令人遺憾」。

如果再分析美國國安顧問沙利文對制裁李尚福的最新表態，他認為，美方制裁不應是中方拒絕交流的原因。其一，中國軍方有很多人沒有被制裁——那麼美方為何要找李尚福？因為想中美雙方防長接觸？李就是防長；其二，他和拜登內閣的很多人也被俄羅斯制裁，但這並不妨礙美國在必要時與俄方溝通。——中美的問題從來就不是用俄美方程式去套的，俄羅斯對準美國的數千枚核武器，是俄美關係的基礎，那麼中方是否也須要去「套」這個基礎？

一言以蔽之，美方在李尚福事件中，有「在夜間」聲明的「委屈」、有偷換概念的詭辯術、有固步自封的官僚主義、有九龍治水的形式主義……還有一點點酸澀。

作者劉臻是南京資深媒體人