美國眾院委員會批准4項撥款法案　防政府停擺

美國眾議院規則委員會近日以九比二的投票結果通過4項撥款法案，以供眾議院全院辯論。這是共和黨為防止政府在9月30日後陷入停擺所做的最後努力。



路透社報道，美國眾議院規則委員會在星期六（9月23日）的會議上，罕見地採取了這一行動，為涉及國防部、農業部、國務院和國土安全部2024財年撥款的4項法案制定了辯論規則。

目前尚不清楚是否會有足夠的共和黨人在眾議院投票支持這些規則，但眾議院須在制定好規則後，才能着手討論撥款法案。

眾議院議長麥卡錫說，眾議院或在下星期二（26日）開始推進這4項議案，因為他在尋求與參議院談判的籌碼。他希望這些法案能給他足夠的空間來推進一項短期支出法案，以讓聯邦機構正常運作至10月31日。

據悉，眾議院共和黨人已準備好4項獨立的全年支出法案，但這些法案肯定會被由民主黨控制的參議院否決。到目前為止，眾議院只通過了本財年12項撥款法案中的一項，而參議院並不打算討論這些法案。

美國政府撥款9月30日到期，但拜登政府的新預算案仍未通過，因為部份共和黨眾議員要求把2024財年支出削減至1.47萬億美元，這比拜登和麥卡錫今年5月在債務上限協議中所同意的金額少了約1200億美元。

由於極右翼眾議院共和黨人準備阻止現有融資方案進一步延長，美國政府看勢難逃10月1日關門的命運。鑑於兩黨理念分歧巨大，政府關門恐會持續多個星期，這將使聯邦儲備局在10月31日至11月31日舉行的貨幣政策會議面臨更大問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

