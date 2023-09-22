美國政府停擺危機燒到眼眉議員不理　年內第2次拿預算較飛假照放

美國聯邦政府10月1日就要展開下一財政年度，但新財年預算案能否在限期前通過仍是未知之數，華府再次面臨「關門」的風險上升。美國經濟學家警告，這可能是史上聯邦政府停擺天數最多的一次。



停擺天數或破記錄

美國著名債券評級機構穆迪（Moody's）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）9月7日提出，政府停擺或延續整個第4季度，打破35天的歷史紀錄，導致第4季度增長率下降1.2個百分點。

為何華府又可能停擺？與美債有關？

聯邦政府面臨停擺風險，與美債並非無關，截至9月18日，美國公債突破33萬億美元。共和黨人提出政府支出維持2022年水平，即削減1,150億美元支出，但民主黨人反對削減，這成為兩黨無法在預算協議上取得共識的原因。如果法案無法在10月1日前通過，聯邦政府將面臨停擺。

支出有何問題？

這要談到6月的債務上限危機。美國債務上限從2001年的5.7萬億美元上調到2021年的31.4萬億美元後，來到2023年6月，由總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）就暫停債務上限達成的協議分別在參眾議員闖關成功，美國暫停31.4萬億美元的債務上限至2025年1月1日。當時如果法案沒通過，聯邦政府也面臨停擺危機。

美國國會：圖為2023年9月20日，美國國會眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在華盛頓國會大廈會見傳媒。（Reuters）

目前什麼情況？

路透社20日報道，由兩黨各32名議員組成的眾議院「問題解決核心小組」同意支持臨時撥款法案的框架，確保聯邦政府能運作至2024年1月11日，但由於兩黨分歧嚴重，尚未能確定框架能否在眾議院中獲得支持。

來到21日下午，議員搭機飛返家鄉度週末，這意味着他們不會留在華府，26日前都不會表決法案。

如果雙方無法在10月1日前取得共識並通過撥款法案，聯邦政府就可能再度停擺。聯邦政府上次停擺是在2018年時任總統特朗普（Donald Trump）拒絕簽署不包含美墨邊境築牆的支出法案。

停擺有何影響？

聯邦政府如果停擺，將要求所有非必要的政府人員休無薪假直至國會批准資金且總統簽署成為法律，包括國家公園在內設施會停止營業，護照辦理、小型企業貸款或政府福利申請等服務會延遲，基本服務、重要部門的政府僱員會繼續工作，但在政府結束停擺前都無法獲得薪金。