數萬法國人示威抗議警察暴力執法

法國數萬名抗議者星期六（9月23日）發起遊行示威，抗議警察暴力執法，一些遊行地點還爆發警民肢體衝突。



法新社報道，今年6月，一名法警在巴黎郊區路檢時，近距離射殺一名北非裔少年駕駛者納埃爾（Nahel）。這起事件引起人們對於警方執法不當與種族歧視的批評，並在全國各地引發抗議示威，尤其是在居民種族多元化的大城市郊區。

來自不同年齡的抗議者星期六在巴黎街頭高舉標語牌，上面寫着「停止國家暴力」「不要寬恕或遺忘」「法律會殺人」等。

工會指出，法國各地約有8萬人參加此次示威活動，巴黎佔了1萬5000人；但法國內政部估計，全國示威人數為3萬1300人，其中巴黎有9000人。

據悉，有數百名身穿黑衣、戴着帽子的示威者在脫離遊行大隊後，砸碎了一間銀行的窗戶，並向一輛警車扔擲物體。

巴黎警方說，警車遭到鐵棍攻擊，最終鎮暴警察介入，遇襲警車才得以脫困。

由示威活動引起的警民衝突造成至少三名警員受輕傷，另有三名示威者被捕。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）在社群平台X（前稱Twitter）上發文稱：「我們看到仇恨警察的風向，這是不可接受的暴力行為。」

6月27日，17歲阿爾及利亞裔少年納埃爾在巴黎西郊的楠泰爾（Nanterre）遭警察槍擊後死亡。警方稱，他開車沖向警察，迫使警察對他開槍。但在社交媒體上瘋傳的影片畫面顯示，兩名法警站在靜止的汽車旁，其中一人用槍指着納埃爾，說「你的頭將會中彈」。之後，車子突然開動，警察隨後近距離開槍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

