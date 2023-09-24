民主拉警報？美國機構調查：約40%受訪青年同意強人或軍事統治

美國開放社會基金會（Open Society Foundations，OSF）9月發表民意調查報告指，在18至35歲受訪青年中，35%人同意強人統治是治國的好方法，有42%人同意軍事統治對國家好。



調查在5月18日至7月21日期間進行，訪問分別來自30個國家的36,344名受訪者。調查結果顯示整體來說，高達86%受訪者希望生活在民主國家，僅約20%受訪者相信集權國家能提供公民想要的東西。

OSF指，但結果也顯示與其他年齡層的受訪者相比，18至35歲受訪者對民主治理的支持度偏低。

在18至35歲、36至55歲、以及56歲以上這3個受訪者年齡組中，18至35歲受訪者對強人或軍事統治的好感最高，56歲以上受訪者則最低。在56歲以上受訪者中，只有20%人同意軍事統治是治國良方，26%人同意強人統治。在調查內，強人的定義為「不理會選舉與國會的領袖」。

OSF分析，全球約一半人口為30歲以下人士，而18至35歲這年齡層受世界各國近年遭遇的多項危機的衝擊最大，因此「民主」對他們的吸引力減少不令人意外。OSF說，即便在較富裕的民主國家，有高比例的年輕受訪者過去一年連養活自己都不容易，民主國家政府未能在年輕選民最關切的議題展現足夠實績，包括提升生活水平、減少不平等、應對氣候變化。