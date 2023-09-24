歐盟外交政策負責人：憂移民問題成歐盟「瓦解力量」

英媒9月22日刊出訪問歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）的內容，博雷利談到對移民問題可能成為歐盟「瓦解力量」（dissolving force）的擔憂。



《衛報》指，博雷利否認烏克蘭問題加劇了這場危機，他指移民議題是一個長達數十年、因戰爭與貧窮而加劇的問題。

他稱由於歐洲國家之間的文化差異，長期無法達成一致的政策，移民問題可能成為歐盟「瓦解力量」（a dissolving force for the European Union）。

2023年5月31日在摩爾多瓦（Moldova）基希訥烏（Chisinau）舉行的歐盟夥伴團揭幕禮上，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發表演說。（Reuters）

博雷利也在訪問內預測創建世界新秩序的3大驅動力，包括烏克蘭戰爭及其最終結果、中美競爭，還有全球南方（global south）崛起。

他認為避免中國、俄羅斯及部份的全球南方國家結盟是重要事項，稱在40、50年前，全球南方一些國家還未存在，又或因屬殖民地或太窮而沒有投票權，現在她們成為獨立國家，經濟、人口都增長，盼望有發言權。

他指：「可理解的是這些國家正進行『對沖』，某一天她們看着俄羅斯，另一天看着中國。在聯合國，她們投票反對烏克蘭戰爭，但她們當中許多人並沒有像我們那樣感到道德上的憤慨。」