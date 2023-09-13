歐國盃外圍賽｜羅馬尼亞球迷展示政治標語　對科索沃中斷50分鐘

歐國盃外圍賽I組，羅馬尼亞主場對科索沃的比賽一度暫停50分鐘，因為有主場球迷高呼「塞爾維亞」，並展示「科索沃是塞爾維亞的」的橫額。科索沃在2008年從塞爾維亞獨立，現獲得約100個國家承認，但不包括羅馬尼亞。

比賽重開後，羅馬尼亞射入兩球，最終以2：0勝出，但他們的球迷展示政治標語，作出歧視行為，有機會被歐洲足協處罰。



在當地時間周二晚的歐國盃外圍賽，羅馬尼亞主場對科索沃，踢到18分鐘，兩隊仍然0：0。這時候，由於主場球迷高呼「塞爾維亞」，並展示一幅寫住「科索沃是塞爾維亞的」的橫額。球證中斷比賽，帶球員回更衣室。羅馬尼亞隊長史坦超（Nicolae Stanciu）走到龍門後，與展示橫額的球迷交涉。

球證中斷比賽，科索沃球員行回更衣室。（路透社）

根據歐洲足協指示，若果比賽出現類似事件，球證首先要令球場廣播，警告球迷，之後是中斷比賽，帶球員回更衣室，最後是腰斬球賽。若腰斬球賽，羅馬尼亞很可能被判輸0：3。

暫停約50分鐘後，比賽重開，歐洲足協那時表示「比賽恢復。由於某些球迷作出歧視行為，比賽一度暫停」。科索沃在42分鐘有球員兩黃一紅被逐，羅馬尼亞雖然有史坦超在61分鐘12碼「宴客」，但他將功補過，在83分鐘開紀錄。

史坦超的12碼被撲出。（路透社）

史坦超之後取得入球，為羅馬尼亞開紀錄。（路透社）

羅馬尼亞在補時再入一球，主場以2：0取勝。羅馬尼亞6戰12分，排I組次席，僅次14分的瑞士，而科索沃則以4分排尾二。不過，《美聯社》稱，羅馬尼亞有機會面臨歐洲足協的處分。

羅馬尼亞隊長史坦超與球迷交涉。（網上片段截圖）

科索沃在2008年2月單方面宣布從塞爾維亞獨立。科索沃現在大部分是阿爾巴尼亞人，佔全國約92%人口，只有6%是塞爾維亞人，但塞爾維亞人視科索沃為他們的發源地。

科索沃現在得到約100個國家承認，但羅馬尼亞是少數不承認科索沃的歐盟國家。在今場比賽，羅馬尼亞球迷除了展示「科索沃是塞爾維亞的」的橫額，還有另一面寫「比薩拉比亞是羅馬尼亞的」。比薩拉比亞（Bessarabia）在1918年至1940年屬於羅馬尼亞，現為摩爾多瓦及烏克蘭瓜分。