假中獎真詐騙　一學生被騙近萬元後自殺　主犯詐騙罪成判囚終身

9月21日，廣東省高級人民法院發布一批打擊治理電信網路詐騙犯罪典型案例，其中一宗案件中，更有學生被騙後自殺身亡，詐騙集團主犯因詐騙罪成被判終身監禁。



2016年6月初，被告陳某慧、熊某江密謀詐騙財物。陳某慧購買「釣魚網站」域名及4萬個手機號碼信息，虛構「淘寶」平台或「奔跑吧兄弟」節目等中獎信息向前述手機號碼群發，再冒充客服人員以繳納「保證金」、「稅金」等為由騙取「中獎者」的財物。

2016年6月至同年8月底，陳某慧、高某忠、范某傑、葉某鋒、熊某江等人採用前述詐騙方法，先後騙取被害人蔡某妍等63人財物合計104.1萬餘元（人民幣，下同），其中蔡某妍被騙9800元後投海自殺。

被告林某雅明知葉某鋒等人從事違法犯罪活動，仍為其辦理POS機，後葉某鋒透過該POS機以刷卡消費方式，為陳某慧及他人轉移詐騙所得等資金420.2萬餘元 。2016年7月2日，被告陳某億辦理5張銀行卡並出售，上述銀行卡亦被陳某慧等人用於詐騙犯罪。

早於2013年12月至2014年3月，陳某慧還僱用他人冒充「爸爸去哪兒」等綜藝節目組，向手機用戶發送虛假中獎詐騙訊息共計73萬餘條。

廣東省高級人民法院生效裁判認為，陳某慧、范某傑、高某忠、葉某鋒、熊某江以非法佔有為目的，採取虛構事實的方法騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪 。該犯罪集團詐騙數十人，一被害人因被騙自殺，詐騙金額特別巨大，情節特別嚴重，五人均是主犯。

林某雅、陳某億明知他人實施犯罪，仍提供銷售點終端機、銀行帳戶予以協助，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

法院以詐騙罪判處陳某慧無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其餘被告人分別被判囚15年至2年半，併處罰金。

法院認為，陳某慧等人結成詐騙集團，虛構中獎資訊實施詐騙。詐騙對象包括未成年人、在校學生等，並造成一名即將入學的大學生自殺的惡劣後果，人民法院對陳某慧頂格量刑。