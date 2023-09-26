俄羅斯再反擊國際刑事法院　將院長等高層列入通緝名單

撰文：蕭通
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在國際刑事法院今年3月對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發出逮捕令後，俄羅斯已將國際刑事法院（ICC）院長霍夫曼斯基（Piotr Hofmański）、副院長卡蘭薩（Luz del Carmen Ibáñez Carranza ）及法官施密特（Bertram Schmitt）列入通緝名單。 今年3月，國際刑事法院對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發出逮捕令。

俄羅斯媒體25日引述俄國內政部消息報道：「霍夫曼斯基，波蘭人。根據《俄羅斯聯邦刑法典》條款，予以通緝。」報道未具體說明霍夫曼斯基被通緝原因，但列出卡蘭薩及施密特也被列入通緝名單。

2023 年5月4日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在荷蘭海牙會見國際刑事法院( ICC) ，與院長霍夫曼斯基（Piotr Hofmański，左）會面。（路透社）

今年3月17日，位於荷蘭海牙的國際刑事法院對普京發出逮捕令，指控其犯下從烏克蘭非法遣送數百名兒童的戰爭罪。這意味著普京一旦踏上123個ICC成員國的領土，這些成員國皆有義務逮捕普京，並將他移交至海牙受審。

普京是繼蘇丹的巴希爾（Omar al-Bashir）、利比亞的卡達菲（Muammar Gaddafi）之後，第三位於任內被國際刑事法院發布逮捕令的元首，這也是ICC首次對聯合國安理會5個常任理事國之一的領導人發出逮捕令。

不過，俄羅斯表明不承認國際刑事法院，並迅速作出反擊，此前已將幾名法院人員列入通緝名單，包括國際刑事法院首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）、法官赤根智子（Tomoko Akane）和艾塔拉（Rosario Salvatore Aitala）。

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