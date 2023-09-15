中國電動車兩年內巿佔破雙位數　歐盟真的慌了？

歐盟（EU )針對中國電動汽車行業發起的反補貼調查，歐盟委員會主席馮德萊恩指許多歐洲車企被獲巨額補貼的中國競爭者擠出市場。中方則指責歐盟是以「公平競爭」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為。



過去一年，比亞迪、吉利汽車旗下的電動車品牌極氪（Zeekr）、長城汽車（Ora）、蔚來汽車（NIO）等中國電動車品牌掀起一場出口浪潮，不論在歐洲、美國還是東南亞，銷量都顯著上升，歐美和日本傳統大型汽車品牌因此面臨生死存亡之戰。本文以數據解構為何中國電動車被歐盟「盯上」。



國內擴產

根據調查公司MarkLines公佈的全球銷量數據，比亞迪（BYD）和浙江吉利控股集團旗下的汽企銷量在2021至2022年間大幅增長，比亞迪從32萬輛增加至87萬輛，成為僅次於Tesla的電動車生產商，後者則躍升入全球十大電動車廠商中的5位，電動車銷量達到36萬。

事實上，單是以產量計算，歐洲車企就已經不會是中國的對手。

來自柏林的汽車市場研究機構Schmidt Automotive Research創始人Matthias Schmidt表示，中國製造商搶先於大多數西方對手，提高電動汽車的產量，並因此得以大大提高生產效率和規模，形成「顯著優勢」，再進一步向西方市場出口：「他們在自己的市場上積累了技能和競爭力，而西方（製造商）則相對落後。」

2022年，中國國內電動車銷量幾乎翻了一倍，達到690萬量，佔同年全球電動車銷量一半以上。

價格優勢突出 2025年歐洲巿佔本料15%

據歐洲運輸環境聯合會（T&E）去年的數據，2022上半年，中國產電動車在歐洲巿場的佔有率已突破兩成（下圖），當中，Tesla佔逾一成，但中國品牌佔比亦正在上升；法國雷諾集團旗下品牌Dacia，在中國設有電動車廠，過去3年亦開始進軍歐洲巿場。

另外，畢馬威中國今年中發布的一份報告顯示，中國車企去年在歐洲銷售電動車數量約為110萬量，在這個全球第二大電動車的市場份額仍只有個位數，但到2025年，預計這一比重將增長至15%左右。

中國電動車產業優勢，在於擁有較完整的電池供應鏈，因此較具價格優勢，法國汽車零部件供應商Forvia稱，中國車廠生產電動車的成本比歐洲車廠低1萬歐元。畢馬威中國首席經濟學家康勇指出，比亞迪、蔚來汽車、小鵬和理想汽車等製造商愈發獲得歐洲消費者的青睞，這些品牌不僅價格合理、車型種類多、更能滿足消費者需要，且隨着製造商在海外門店和工廠增加，品牌知名度會進一步提高，從而推動市場份額的增長。

歐洲運輸環境聯合會（T&E） 去年的報告則根據目前的趨勢預期，到2025年，中國汽車品牌將為歐洲供應9%至18%的純電動車，並建議歐盟提供資金及誘因來支持及吸引當地車廠生產電動車。

預期未來幾年迅速增長的東南亞市場，國產製造商也在試圖擴大市場份額，今年前五個月，比亞迪在新加坡的電動車市佔率超越Tesla，達到20.7%；在泰國，比亞迪則正籌建第一個海外生產線，此外，合眾汽車、以及長安汽車也都在籌備於該國設廠。

擁有快意佳士拿（Fiat Chrysler）、標緻（Peugeot）等多個品牌的Stellantis行政總裁Carlos Tavares在1月份警告說，歐洲需要一個戰略來與中國的低價競爭。Tavares稱，歐洲製造的電動車比中國的車型價格高出40%，並形容局面對歐洲製造商而言「十分暗淡」。畢馬威的數據則顯示，2022年中國電動車在歐洲的平均價格為3萬美元，而Tesla最便宜的Model 3的價格超過了4.5萬美元。

可是歐盟卻是採取保護主義的態度對付中國新能源車，事實上，中國官方於2022年12月31日已終止新能源汽車購置補貼政策，該長達13年的新能源補貼計劃已退出歷史舞台。中國汽車產業已從政策驅動，切換由市場驅動。

中國電動車企的優勢乃在於技術、完整電池產業鏈及龐大的本地巿場，優勢並非全然由政府補貼所形成。歐洲電動車不敵競爭，首先是基於自身成本無法與中國車競爭，車企落後於人苦苦掙扎，歐盟出此一著只可說是真的慌了。