荷里活大罷工有望落幕　美國罷工之夏遠未結束　汽車業才剛開始

美國編劇協會（Writers Guild of America，WGA）5月展開罷工行動，美國汽車工人聯合工會（UAW）針對底特律3大汽車製造商的罷工也於9月15日展開，不少美媒形容美國迎來「罷工之夏」（Summer Of Strikes）。



荷里活編劇、演員，以及汽車行業持續罷工之際，今日美國網絡公司（USA TODAY）、美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）和《紐約時報》等美媒形容美國迎來「罷工之夏」。

美國編劇協會5月開始罷工，演員7月加入罷工行列。編劇罷工行動9月24日晚迎來轉捩點。美國編劇協會宣布其與電影電視製作人聯盟（AMPTP）達成初步協議，歷時146天的罷工行動有望畫下句號。但由於演員工會仍在罷工，即使編劇復工，荷里活也無法馬上完全恢復正常。

美國編劇協會24日晚推文稱：「（達成）這（協議）成為可能，得益於美國編劇工會（WGA）成員的持久團結，以及我們工會的兄弟姊妹，在146天多的時間內與我們站在一起、所提供的非凡支持。」

這項協議需得到逾1.1萬名美國編劇協會成員批准才能生效，但仍象徵罷工行動迎來轉捩點。