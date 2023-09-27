王毅晤保爾森：中美關係陷低谷不符兩國人民利益

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9月26日在北京會見美國前財政部長保爾森（Henry Paulson）一行人。王毅表示，中美關係陷入低谷不符合兩國人民利益，希望美方對華政策重回理性務實軌道，和中方一道，探索中美兩個大國和平相處之道。



根據中國外交部，王毅讚賞保爾森長期致力於促進中美關係發展，秉持客觀、理性態度，發出積極、務實聲音，希望保爾森及基金會為中美關係轉圜繼續發揮具建設的作用。

王毅表示，中美關係陷入低谷不符合兩國人民利益，不符合國際社會期待，也不符合時代發展潮流，走回頭路沒有前途，開歷史倒車只會碾壓自己，中國對美政策保持穩定性、連續性，中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則為中美關係指明瞭前行方向、提供了共同遵循，希望美方對華政策重回理性務實軌道，採取切實行動，拉長正面清單，縮小負面清單，和中方一道，探索中美兩個大國和平相處之道。

包括保爾森在內等人表示，歡迎美中近段時間恢復並保持對話，雙方確應找到正確相處方式，建立互信，推動美中關係企穩好轉，探索在經濟、金融、農業、應對氣變等攸關共同利益的領域擴大合作，「我們對中國經濟和美中關係未來抱有信心，保爾森基金會將繼續為美中加強溝通交流發揮積極作用，願同中方一道，推動聯合國氣候變化杜拜大會取得積極成果，為全球南方國家更好應對氣變提供助力」。