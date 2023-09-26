王毅籲美國為APEC會議順利舉行創造更好條件

中國外長王毅9月26日稱，希望美國能意識到作為亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議東道主的職責，展現應有的開放、公平、包容和擔當，為會議的順利舉行創造更好的條件。



中國國務院新聞辦公室9月26日發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書並舉行新聞發布會。王毅在會上回答記者關於中國國家主席習近平是否會出席APEC會議的提問。

他回答說：「中國是一個負責任的國家，我們從不缺席中方參與的重要多邊論壇。關於出席亞太經合組織的安排，我們正與各方保持溝通，會適時正式發布消息。」

他指多邊外交是中國參與全球治理、推進人類命運共同體的重要依託，是展開元首外交的重要平台。他稱習近平高度重視多邊外交，中國在全球治理中發揮的作用愈來愈大。

他表示，APEC領導人非正式會議應成為促進合作的大舞台，而不應是挑起對抗的角爭鬥場。

外界普遍認為，中美元首可能會於11月在美國三藩市舉行的APEC會議期間會晤。

《華盛頓郵報》7月27日引述3名知情的美國官員稱，白宮已決定禁止香港特別行政區行政長官李家超出席11月在三藩市舉行的APEC領導人非正式會議。路透社7月28日也引述兩名美國會幕僚稱，美國務院已通知美國會成員，指不會邀請李家超出席這會議。