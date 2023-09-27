杭州亞運︱運動健將兼時裝設計師　泰國二公主出戰馬術盛裝舞步賽

杭州第19屆亞洲運動會馬術賽事9月26日起舉行，泰國二公主希里婉瓦麗（Princess Siriwannawari Nariratana）代表國家迎戰盛裝舞步個人及團體賽事，第三度出戰亞運，表現備受關注。



希里婉瓦麗公主稱，「我會為（泰國人民）竭盡全力。他們是我的啦啦隊、我的力量、我的燃料。我為泰國人民而戰。」

她表示自己獲父親泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）支持，又指今次是為了目前因病住院的姐姐、長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）而出賽。

帕差拉吉帝雅帕希望成為馬術障礙賽國家隊成員。

現年36歲的希里婉瓦麗9歲學會騎馬，曾在法國接受訓練。她是哇集拉隆功與前妻素乍麗妮（Sujarinee Vivacharawongse）唯一的女兒，亦是一名時裝設計師。

她曾參與2006年亞運羽毛球賽及2014年亞運馬術賽，並奪得東亞運動會（SEA Games）2005年羽毛球女子團體賽金牌及2017年馬術盛裝舞步團體賽銀牌。

本屆亞運馬術盛裝舞步團體賽26日結束，印度、中國及香港隊分別奪得三甲。個人賽同日起舉行，28日進入決賽，之後繼續有三項賽及場地障礙賽。