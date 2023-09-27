杭州亞運｜朝鮮射擊選手惜敗韓國奪銀　頒獎台上拒看韓國旗＋合照

杭州亞運正如火如荼舉行中，25日進行的男子射擊10公尺移動靶項目，韓國與朝鮮分別奪得金、銀牌。



不過，頒獎台上的氣氛卻顯得十分尷尬，3名朝鮮選手拒絕在播放韓國國歌期間看向國旗，甚至不願意與韓國選手合照（點圖放大瀏覽）：

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根據路透社報道，在25日進行的男子射擊10公尺移動靶項目，韓國與朝鮮都得到1668分，不過在命中10.5分以上範圍，韓國以39：29勝過朝鮮，朝鮮以些微之差「銀」恨。

賽後現場演奏冠軍韓國國歌時，朝鮮3名選手權光日（音譯，Kwon Kwang-il）、朴明元（音譯，Pak Myong-won）及儒成俊（音譯，Songjun Yu）拒絕看向韓國國旗，表情木然。

接着，要進行奪牌選手大合照時，獲得銅牌的印尼隊很自然地走上最高頒獎台準備合影，但3位朝鮮選手則一動也不動站着。

氣氛陷入尷尬之際，一位韓國選手主動拍了拍朝鮮選手的肩膀，試圖與他們搭話，不過3人仍保持沉默不為所動。

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朝鮮由於疫情未派員參加東京奧運，遭國際奧委會禁賽至2022年底。朝鮮在2021年因未能符合禁藥標準，遭世界反興奮劑機構（WADA）禁止在國際大賽出現國旗。

不過亞奧會（OCA）未能執行制裁，仍讓朝鮮國旗出現在杭州亞運開幕式、比賽現場及選手村，杭州亞運是朝鮮自2018年雅加達亞運以來，首次參加的國際綜合運動會。

不過總有例外，據韓國媒體報道，朝鮮柔道選手文成熙在女子柔道70公斤16強賽中，擊敗韓國選手韓熙珠，雙方在賽後便相互握手。

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