摩洛哥地震增至2862人亡　消息指政府盼如期舉行IMF與世行年會

根據摩洛哥內政部11日晚發布的最新統計數字，該國8日發生的強烈地震已造成2,862人遇難、2,562人受傷。西班牙、英國等多國救援隊已抵摩參與震後救援。當地華僑華人也積極捐款及贈送物資，盼援助災區。儘管地震造成慘重傷亡，但消息指摩洛哥政府仍希望10月如期在馬拉喀什（ Marrakech）舉行的國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank ）的年度會議。



馬拉喀什的古城中心雖遭受破壞，但現代部份基本上沒有受損。 路透社引述消息人士稱，國際貨幣基金組織和世界銀行的會議場地，為市郊機場附近的一個臨時建築物，基本上完好無損，籌備工作仍在繼續。

國際貨幣基金組織和世界銀行拒就會議表態，重申早前與印度、法國、歐盟和非洲聯盟所發的聯合聲明，強調願意盡最好的方式支持摩洛哥，包括解決緊急財務需求。

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當地華人積極捐款及贈送物資

另方面，摩洛哥華人華僑工商業聯合會會長林偉強11日表示，商會已向在摩華人發起捐款號召，將通過中國駐摩洛哥大使館統一捐贈給摩方。摩洛哥華人商會理事張凱說，商會正在積極籌措災區急需物資。

摩洛哥非洲中國合作與發展協會主席布希巴，對在摩各界華僑華人紛紛捐款捐物表示感謝。他指當地的中國朋友們都在積極尋找渠道，想辦法把捐助送到災區，令人感動。布希巴說，這次地震震中位於山區，海拔高，山區內村莊人口密度高，再加上天氣影響，給救援工作造成較大困難。

多個國家的救援隊已參與到震後搜救工作，多架直升機往返災區運送物資和轉運傷員，西班牙和英國救援隊在艾米茲米茲駐紮營地，開始搜救倖存者。