納卡逾5萬亞美尼亞裔人逃離家園　前領袖遭阿塞拜疆拘捕

阿塞拜疆與納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno Karabakh，簡稱納卡）的亞美尼亞分離主義勢力達成停火協議後，納卡地區內的大約12萬名亞美尼亞裔人中，有超過5萬人已經逃離家園前往亞美尼亞。而一名納卡前領袖就被阿塞拜疆拘捕，目前未知他面臨甚麼控罪。



路透社9月27日報道，阿塞拜疆邊防部門表示，富商瓦丹揚（Ruben Vardanyan）在納卡地區前往亞美尼亞期間被捕，並已經送往首都巴庫（Baku），交由其他部門處置。

瓦丹揚曾在2022年11月至今年2月期間領導卡拉巴赫分離主義政府，惟他與亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚）在俄羅斯維和部隊的角色上陷入不和，而阿塞拜疆則形容瓦丹揚是和平的障礙，總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）上週表示，會將分離份子繩之以法。

大批納卡地區的亞美尼亞裔憂慮遭阿塞拜疆種族清洗，於是紛紛逃往亞美尼亞，令當地爆發人道危機。歐盟宣布向當地提供更多人道物資，聯合國特別報告員蒂德博爾-賓兹（Morris Tidball-Binz）呼籲阿塞拜疆必須迅速和獨立調查在納卡的軍事行動涉嫌侵犯當地民眾生活權利的指控；德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）亦認為有需要安排國際觀察員到納卡地區。