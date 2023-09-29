Tesla涉縱容欺凌黑人員工　遭美國平等機會部門起訴

美國公平就業機會委員會（Equal Employment Opportunity Commission，EEOC）9月28日入稟加州聯邦法院，控告電動車生產商Tesla的加州廠房涉嫌縱容黑人員工遭欺凌。



路透社報道，EEOC的狀紙提到，Tesla加州廠房的黑人員工由2015年至今，經常遭受帶有種族歧視的辱罵，以及納粹萬字符號和套索的塗鴉針對等情況，惟Tesla沒有調查相關種族歧視指控，並向投訴的員工報復甚至解僱。

EEOC表示，委員會主席伯羅斯（Charlotte Burrows）提出內部投訴後，開始對Tesla展開調查，並在去年認為有理由相信Tesla違反禁止職場種族歧視的聯邦法例，於是嘗試與Tesla爭取和解協議，但不成功。

當局要求Tesla向一批黑人員工賠償，同時徹底改革公司政策，禁止歧視和報復。

除了這宗官司，Tesla亦被加州公平就業和住房部（California Civil Rights Department）起訴，指對方在關於薪酬、升職及工作安排的決定上，涉嫌針對黑人，違反加州法律。Tesla否認指控，稱官司有政治動機，強調公司不會容許歧視問題，並認真看待員工的投訴。