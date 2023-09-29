普京晤前瓦格納指揮官　路透社：意在表明集團被國家控制

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9月29日在克里姆林宮與副防長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）和前瓦格納集團（Wagner Group）指揮官、退役上校特羅舍夫（Andrei Troshev）舉行會議。



俄衛網29日引述普京說：「安德烈．尼古拉耶維奇（特羅捨夫），我希望我們的會議從與您的談話開始。在上次會議中我們談到，您負責組建志願部隊，這支隊伍可以執行各種戰鬥任務，當然首先是在特別軍事行動區。」

俄羅斯稱與烏克蘭之間的戰事為「特別軍事行動」，「特別軍事行動區」即烏克蘭戰場。

普京表示，特羅捨夫本人曾參加戰鬥1年多，知道需要提前解決哪些問題，以便更好地開展戰鬥工作。

普京強調：「順便說一句，在這方面，我還想和您談談社會性的問題。」他指出，特羅捨夫與一起戰鬥過的戰友保持着聯繫。」

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）向衛星通訊社表示，特羅捨夫已經在國防部工作。

據此前報道，退役上校特羅捨夫被視為瓦格納集團創始人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的繼任者。佩斯科夫8月回應稱，這不是他要回答的問題。

路透社同日報道，克里姆林宮試圖透過本次會議表明，瓦格納6月兵變失敗後，現已在國家控制之下。