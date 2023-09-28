烏克蘭：俄羅斯瓦格納集團已重返烏東前線作戰

據美國政治新聞網站《政治報》（Politico）歐洲版9月27日報道，烏克蘭武裝部隊近日發現，在俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）死於飛機失事的一個月後，數百名瓦格納戰士已經回到俄烏前線，在烏克蘭東部的多支俄羅斯部隊中作戰。



本文獲《觀察者網》授權轉載，撰文：陳思佳



烏克蘭武裝部隊東部集團發言人切列瓦特（Serhiy Cherevatyi）表示，烏克蘭武裝部隊在東部前線記錄到數百名瓦格納士兵的身影，他們分散在不同地區，分屬於不同俄軍部隊，「瓦格納成員沒有隱藏自己的身份，也許他們認為這會嚇到烏軍士兵。」

切列瓦特稱，烏軍通過竊聽和偵察手段確認，瓦格納士兵已經回到烏克蘭東部前線，但他堅稱，瓦格納士兵的回歸不會對戰局造成太大影響。「我認為他們的回歸並沒有什麼特別之處，瓦格納已不再是一支強大的力量……而且，他們現在處於俄羅斯國防部的指揮之下。」

美媒提到，在南部作戰的烏克蘭軍方官員塔爾納夫斯基上週也告訴美媒，瓦格納士兵在前線「到處出現」，「事實上，他們的徽章簡直隨處可見。」

圖為2023年9月1日，一枝插在普里戈任（Yevgeny Prigozhin）飛機失事現場地上的瓦格納集團（Wagner Group）旗幟。（Reuters）

2023年6月24日，瓦格納創始人普里戈任與俄羅斯軍事領導層的矛盾公開化，瓦格納部隊一度進逼至莫斯科以南400公里處。當天晚些時候，普里戈任和俄羅斯總統普京在白俄總統盧卡申科的斡旋下達成協議，同意結束「武裝叛亂」。《政治報》稱，瓦格納集團成員隨後大多前往白羅斯，或是被派往非洲。

「瓦格納事件」結束後，普里戈任的去向一度成謎。但在8月23日，一架由俄羅斯首都飛往聖彼得堡的私人飛機在俄羅斯西部特維爾州（Tverskaya）墜毀，包括普里戈任在內的7名瓦格納高層和3名機組人員遇難。

俄羅斯正在調查這宗墜機事件的具體原因。8月30日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普里戈任墜機事件的調查尚未有結果，但調查人員正在考慮墜機為故意造成的可能性。這是俄方首次明確承認普里戈任可能被暗殺。

圖為俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）生前影片，2023年8月31日發布。他自稱當時身在非洲。（Reuters）

有關瓦格納集團的現狀，烏克蘭特種作戰部隊下屬機構「援全國抵抗中心」引「消息人士」的話稱，白羅斯境內可能還有大約1,000名瓦格納成員，其中大約200人正在白羅斯內務部和國防部擔任教官，其餘成員不願加入新的軍事承包商或接受俄國防部的招募。

波蘭和波羅的海國家已在8月底要求瓦格納集團撤出白羅斯，但白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，相關要求是「不合理且愚蠢的」。盧卡申科9月17日重申，白羅斯不會利用瓦格納集團或俄羅斯部署的核武器威脅鄰國，「我們不會威脅任何人」。