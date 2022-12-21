有片｜印度中學校長潛入女宿舍欲性侵 遭女學生拿棍圍毆打到求饒
撰文：ETtoday
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印度卡納塔卡邦（Karnataka）爆發校園性醜聞，中學校長欽馬亞南（Chinmayanand）14日晚間偷偷摸摸潛入女生宿舍，意圖性侵一名少女。
事跡敗露後被整棟女學生持棍棒追打，最後跌坐在地、頻頻求饒，而上述過程都被學生用手機記錄下來。
校長遭打到求饒 多段影片網上瘋傳（點擊放大瀏覽）：
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影片中，欽馬亞南倒臥在宿舍走廊地板上，不敢靠近暴怒的女學生，同時哀求少女們冷靜。其中一人大吼：「先生，你為什麼要碰她？我們做錯了什麼？你還算是個校長嗎？」
警方一度被憤怒的女學生反鎖在外，但接獲通報後已於當晚逮捕嫌犯。
印度媒體引述學生及家長說法報道，校長欽馬亞南專門教導該邦官方語言坎納達文（Kannada），他過去就曾給女學生觀賞不雅影片，甚至觸碰少女私處，若被反抗就搬出評分權力施壓，威脅要「當人」。
儘管部分學生仍透過父母向教育當局投訴，最後卻都不了了之。
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