美國紐約暴雨成災　多條道路變汪洋　動物園海獅趁機「逃亡」

美國紐約市9月29日遭到暴雨襲擊，機場、地鐵站、道路全泡水，紐約州長也緊急宣佈紐約市進入緊急狀態。受到大雨影響，紐約中央公園動物園淹水，海豹圍欄水位上升，整個泡在水中。一隻海豹竟然趁機游出家園，享受短暫的自由。



↓紐約受暴雨侵襲，多條道路變汪洋↓

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《紐約郵報》報道，國際野生生物保護學會執行副總裁布雷尼（Jim Breheny）在一份聲明中表示，受到暴雨襲擊紐約的影響，一隻海獅得以游出圍欄。牠逃脫後，工作人員隨即開始監控牠的行動，發現牠在園內探索沒過多久，就回到熟悉的水池中，與另外2隻海獅待在一起。現在淹水已經退去，牠依然留在圍欄內。動物護理人員將會在降雨期間，繼續監控海獅們的動態。

國際野生生物保護學會於9月28日宣佈，受到天候不佳影響，布朗克斯動物園、中央公園動物園等關閉一天。美國國家氣象局表示，截至美東時間9月28日下午6點，中央公園的降雨量已接近152毫米。

受到暴雨影響，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）和紐約市長亞當斯（Eric Adams）皆宣布紐約市進入緊急狀態。從網絡上瘋傳的畫面，可以看到多條道路變成汪洋，巴士和地下鐵皆遭到洪水襲擊。侯可也呼籲民眾盡量待在家中，以策安全。

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