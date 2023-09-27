蘋果MMA｜新iPhone 15無貨　印度店員慘遭2顧客狂毆扯衫

撰文：TVBS新聞網
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Apple蘋果粉絲們引頸期盼的iPhone 15系列22日在多國正式上市，讓果粉興奮不已，但也不時傳出瘋狂搶購的亂象。

印度有果粉因為手機未照預期時間到貨，一氣之下竟出手「痛毆店員」。

所幸周遭民眾上前將雙方架開，後續警方也將發動攻擊的果粉逮捕。

慘被不停毆打還遭脫去上衣　點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

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《印度快報》（The Indian Express）報道，這宗案件22日發生在印度北德里（North Delhi）Roop Nagar的電子產品商店「克洛馬」（Cromā），2名預訂最新款iPhone 15的人來到店中取貨。

不過店員這時告知到貨延遲，沒想到這2名客人一氣之下竟出手攻擊，即使周遭眾人上前勸阻也無濟於事。

根據曝光的社交媒體上的現場影片，只見其中1名客人聽到未能拿到新手機，心生不滿下竟追打1名店員。

而另1名客人見狀也上前，2人就這樣一起痛毆該店員，過程中除了不斷咒罵外還不斷拉扯衣服，甚至握拳不斷猛擊店員頭部，最終才被周遭店員架開。

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當地警方指出「我們在中午左右接到報案電話，對方提到店內2名顧客與1名店員發生衝突」，警員到場後發現將2名客人逮捕，隨後確認其身分為曼迪普・辛格（Mandeep Singh）及賈斯基拉特・辛格（Jaskirat Singh）。

事實上，科技網站AppleInsider報道指出「摩根大通（J.P. Morgan）表示每1款新iPhone的到貨時間都向後延，其中又以iPhone 15 Pro Max最嚴重、超過50天，其他機型則是延後17天或30天以上」。

據悉，這項分析是根據蘋果（Apple）官網上的出貨數據得出，不過無法確定iPhone 15 Pro Max等機型的到貨時間會延後是否是因需求過大，或是生產問題導致。

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